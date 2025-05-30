Dövizler / COLM
- Genel bakış
- Hisse senetleri
- Dövizler
- Kripto paralar
- Metaller
- Endeksler
- Emtialar
COLM: Columbia Sportswear Company
53.35 USD 1.04 (1.91%)
Sektör: Tüketici - Döngüsel Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
COLM fiyatı bugün -1.91% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 53.21 ve Yüksek fiyatı olarak 54.47 aralığında işlem gördü.
Columbia Sportswear Company hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
COLM haberleri
- Is Columbia Set for Growth on ACCELERATE and Brand Momentum?
- Rare Stock Picks In August 2025 - From 32 Discerning Analysts
- Columbia Sportswear: Well-Positioned Retailer, Attractive Discount
- CFRA lowers Columbia Sportswear stock price target on tariff concerns
- Columbia Sportswear stock price target lowered to $47 at BofA Securities
- Columbia Is Cheaper And Growing Abroad, But Not Yet An Opportunity (NASDAQ:COLM)
- Coinbase Posts Downbeat Q2 Results, Joins Amazon, Fluor, Bloom Energy And Other Big Stocks Moving Lower In Friday's Pre-Market Session - Aeva Technologies (NASDAQ:AEVA), Amazon.com (NASDAQ:AMZN)
- Earnings call transcript: Columbia Sportswear beats Q2 2025 EPS forecast
- Columbia Sportswear Company 2025 Q2 - Results - Earnings Call Presentation (NASDAQ:COLM)
- Columbia Sportswear Company (COLM) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Columbia Sportswear (COLM) Reports Q2 Earnings: What Key Metrics Have to Say
- Columbia Sportswear (COLM) Reports Q2 Loss, Tops Revenue Estimates
- Columbia Sportswear Q2 2025 slides: International growth offsets U.S. weakness
- Columbia Sportswear shares tumble as Q3 guidance disappoints
- Columbia Sportswear earnings beat by $0.04, revenue topped estimates
- Columbia Sportswear stock hits 52-week low at 58.42 USD
- Revolve Group (RVLV) Expected to Beat Earnings Estimates: Can the Stock Move Higher?
- Analysts Estimate Columbia Sportswear (COLM) to Report a Decline in Earnings: What to Look Out for
- Columbia Sportswear stock price target lowered to $45 at UBS on tariff concerns
- Columbia Sportswear stock price target lowered to $64 at Citi
- NW Natural Holding Company appoints two new directors to boards
- Columbia Sportswear shareholders vote on key issues
- This PVH Analyst Begins Coverage On A Bullish Note; Here Are Top 5 Initiations For Friday - Commercial Metals (NYSE:CMC), Brixmor Property Group (NYSE:BRX)
- Needham starts Columbia Sportswear coverage with Hold rating
Günlük aralık
53.21 54.47
Yıllık aralık
48.10 92.88
- Önceki kapanış
- 54.39
- Açılış
- 54.47
- Satış
- 53.35
- Alış
- 53.65
- Düşük
- 53.21
- Yüksek
- 54.47
- Hacim
- 1.772 K
- Günlük değişim
- -1.91%
- Aylık değişim
- -3.54%
- 6 aylık değişim
- -29.81%
- Yıllık değişim
- -35.68%
21 Eylül, Pazar