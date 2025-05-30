Valute / COLM
- Panoramica
- Azioni
- Valute
- Criptovalute
- Metalli
- Indici
- Commodities
COLM: Columbia Sportswear Company
53.35 USD 1.04 (1.91%)
Settore: Beni di Consumo Ciclici Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio COLM ha avuto una variazione del -1.91% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 53.21 e ad un massimo di 54.47.
Segui le dinamiche di Columbia Sportswear Company. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
COLM News
- Is Columbia Set for Growth on ACCELERATE and Brand Momentum?
- Rare Stock Picks In August 2025 - From 32 Discerning Analysts
- Columbia Sportswear: Well-Positioned Retailer, Attractive Discount
- CFRA lowers Columbia Sportswear stock price target on tariff concerns
- Columbia Sportswear stock price target lowered to $47 at BofA Securities
- Columbia Is Cheaper And Growing Abroad, But Not Yet An Opportunity (NASDAQ:COLM)
- Coinbase Posts Downbeat Q2 Results, Joins Amazon, Fluor, Bloom Energy And Other Big Stocks Moving Lower In Friday's Pre-Market Session - Aeva Technologies (NASDAQ:AEVA), Amazon.com (NASDAQ:AMZN)
- Earnings call transcript: Columbia Sportswear beats Q2 2025 EPS forecast
- Columbia Sportswear Company 2025 Q2 - Results - Earnings Call Presentation (NASDAQ:COLM)
- Columbia Sportswear Company (COLM) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Columbia Sportswear (COLM) Reports Q2 Earnings: What Key Metrics Have to Say
- Columbia Sportswear (COLM) Reports Q2 Loss, Tops Revenue Estimates
- Columbia Sportswear Q2 2025 slides: International growth offsets U.S. weakness
- Columbia Sportswear shares tumble as Q3 guidance disappoints
- Columbia Sportswear earnings beat by $0.04, revenue topped estimates
- Columbia Sportswear stock hits 52-week low at 58.42 USD
- Revolve Group (RVLV) Expected to Beat Earnings Estimates: Can the Stock Move Higher?
- Analysts Estimate Columbia Sportswear (COLM) to Report a Decline in Earnings: What to Look Out for
- Columbia Sportswear stock price target lowered to $45 at UBS on tariff concerns
- Columbia Sportswear stock price target lowered to $64 at Citi
- NW Natural Holding Company appoints two new directors to boards
- Columbia Sportswear shareholders vote on key issues
- This PVH Analyst Begins Coverage On A Bullish Note; Here Are Top 5 Initiations For Friday - Commercial Metals (NYSE:CMC), Brixmor Property Group (NYSE:BRX)
- Needham starts Columbia Sportswear coverage with Hold rating
Intervallo Giornaliero
53.21 54.47
Intervallo Annuale
48.10 92.88
- Chiusura Precedente
- 54.39
- Apertura
- 54.47
- Bid
- 53.35
- Ask
- 53.65
- Minimo
- 53.21
- Massimo
- 54.47
- Volume
- 1.772 K
- Variazione giornaliera
- -1.91%
- Variazione Mensile
- -3.54%
- Variazione Semestrale
- -29.81%
- Variazione Annuale
- -35.68%
20 settembre, sabato