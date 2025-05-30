QuotazioniSezioni
Valute / COLM
COLM: Columbia Sportswear Company

53.35 USD 1.04 (1.91%)
Settore: Beni di Consumo Ciclici Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio COLM ha avuto una variazione del -1.91% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 53.21 e ad un massimo di 54.47.

Segui le dinamiche di Columbia Sportswear Company. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Intervallo Giornaliero
53.21 54.47
Intervallo Annuale
48.10 92.88
Chiusura Precedente
54.39
Apertura
54.47
Bid
53.35
Ask
53.65
Minimo
53.21
Massimo
54.47
Volume
1.772 K
Variazione giornaliera
-1.91%
Variazione Mensile
-3.54%
Variazione Semestrale
-29.81%
Variazione Annuale
-35.68%
