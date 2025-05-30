Валюты / COLM
COLM: Columbia Sportswear Company
53.90 USD 0.21 (0.39%)
Сектор: Потребление циклического спроса Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс COLM за сегодня изменился на -0.39%. При этом минимальная цена на торгах достигала 53.44, а максимальная — 54.19.
Следите за динамикой Columbia Sportswear Company. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Дневной диапазон
53.44 54.19
Годовой диапазон
48.10 92.88
- Предыдущее закрытие
- 54.11
- Open
- 54.15
- Bid
- 53.90
- Ask
- 54.20
- Low
- 53.44
- High
- 54.19
- Объем
- 1.817 K
- Дневное изменение
- -0.39%
- Месячное изменение
- -2.55%
- 6-месячное изменение
- -29.09%
- Годовое изменение
- -35.01%
