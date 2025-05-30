Währungen / COLM
- Übersicht
- Aktien
- Währungen
- Kryptowährungen
- Metalle
- Indices
- Rohstoffe
COLM: Columbia Sportswear Company
54.39 USD 1.14 (2.14%)
Sektor: Konjunkturabhängige Güter Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von COLM hat sich für heute um 2.14% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 53.73 bis zu einem Hoch von 54.46 gehandelt.
Verfolgen Sie die Columbia Sportswear Company-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
COLM News
- Is Columbia Set for Growth on ACCELERATE and Brand Momentum?
- Rare Stock Picks In August 2025 - From 32 Discerning Analysts
- Columbia Sportswear: Well-Positioned Retailer, Attractive Discount
- CFRA lowers Columbia Sportswear stock price target on tariff concerns
- Columbia Sportswear stock price target lowered to $47 at BofA Securities
- Columbia Is Cheaper And Growing Abroad, But Not Yet An Opportunity (NASDAQ:COLM)
- Coinbase Posts Downbeat Q2 Results, Joins Amazon, Fluor, Bloom Energy And Other Big Stocks Moving Lower In Friday's Pre-Market Session - Aeva Technologies (NASDAQ:AEVA), Amazon.com (NASDAQ:AMZN)
- Earnings call transcript: Columbia Sportswear beats Q2 2025 EPS forecast
- Columbia Sportswear Company 2025 Q2 - Results - Earnings Call Presentation (NASDAQ:COLM)
- Columbia Sportswear Company (COLM) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Columbia Sportswear (COLM) Reports Q2 Earnings: What Key Metrics Have to Say
- Columbia Sportswear (COLM) Reports Q2 Loss, Tops Revenue Estimates
- Columbia Sportswear Q2 2025 slides: International growth offsets U.S. weakness
- Columbia Sportswear shares tumble as Q3 guidance disappoints
- Columbia Sportswear earnings beat by $0.04, revenue topped estimates
- Columbia Sportswear stock hits 52-week low at 58.42 USD
- Revolve Group (RVLV) Expected to Beat Earnings Estimates: Can the Stock Move Higher?
- Analysts Estimate Columbia Sportswear (COLM) to Report a Decline in Earnings: What to Look Out for
- Columbia Sportswear stock price target lowered to $45 at UBS on tariff concerns
- Columbia Sportswear stock price target lowered to $64 at Citi
- NW Natural Holding Company appoints two new directors to boards
- Columbia Sportswear shareholders vote on key issues
- This PVH Analyst Begins Coverage On A Bullish Note; Here Are Top 5 Initiations For Friday - Commercial Metals (NYSE:CMC), Brixmor Property Group (NYSE:BRX)
- Needham starts Columbia Sportswear coverage with Hold rating
Tagesspanne
53.73 54.46
Jahresspanne
48.10 92.88
- Vorheriger Schlusskurs
- 53.25
- Eröffnung
- 54.01
- Bid
- 54.39
- Ask
- 54.69
- Tief
- 53.73
- Hoch
- 54.46
- Volumen
- 1.935 K
- Tagesänderung
- 2.14%
- Monatsänderung
- -1.66%
- 6-Monatsänderung
- -28.44%
- Jahresänderung
- -34.42%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K