CLX: Clorox Company (The)
125.33 USD 0.10 (0.08%)
Setor: Consumo básico Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do CLX para hoje mudou para -0.08%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 124.00 e o mais alto foi 125.50.
Veja a dinâmica do par de moedas Clorox Company (The). As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
CLX Notícias
Faixa diária
124.00 125.50
Faixa anual
116.53 171.38
- Fechamento anterior
- 125.43
- Open
- 124.54
- Bid
- 125.33
- Ask
- 125.63
- Low
- 124.00
- High
- 125.50
- Volume
- 115
- Mudança diária
- -0.08%
- Mudança mensal
- 5.85%
- Mudança de 6 meses
- -15.23%
- Mudança anual
- -24.29%
18 setembro, quinta-feira
12:30
USD
- Atu.
- 23.2
- Projeç.
- 3.7
- Prév.
- -0.3
12:30
USD
- Atu.
- 5.6
- Projeç.
- 7.6
- Prév.
- 5.9
12:30
USD
- Atu.
- 231 mil
- Projeç.
- 282 mil
- Prév.
- 264 mil
12:30
USD
- Atu.
- 1.920 milh
- Projeç.
- 1.935 milh
- Prév.
- 1.927 milh
14:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- -0.2%
- Prév.
- -0.1%
17:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- 1.985%
20:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- $123.1 bilh
- Prév.
- $150.8 bilh