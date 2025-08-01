通貨 / CLX
- 概要
- 株
- 通貨
- 暗号通貨
- 金属
- 指数
- コモディティ
CLX: Clorox Company (The)
124.15 USD 1.28 (1.02%)
セクター: 消費者防御 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
CLXの今日の為替レートは、-1.02%変化しました。日中、通貨は1あたり124.00の安値と125.67の高値で取引されました。
Clorox Company (The)ダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
CLX News
- ブラック・ライフル・コーヒー、飲料業界のベテラン、メル・ランディスを取締役に任命
- Clorox: Fully Priced With Limited Catalysts (NYSE:CLX)
- Jefferies reiterates Buy rating on Clorox stock, maintains $155 price target
- The BLSH Strategy: The Compounding Machine
- The Clorox Company (CLX) Presents at Barclays 18th Annual Global Consumer Staples
- CloroxPro launches screen sanitizing wipes for electronics
- Clorox stock hits 52-week low at $117.33
- Tracking Terry Smith’s Fundsmith 13F Portfolio – Q2 2025 Update
- Best Dividend Aristocrats For September 2025
- 69 August Aristocrats: Hormel Now 1 Of 2 Hot Dogs
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of August 24
- 3 High-Yield Dividend Stocks to Buy in August and Hold Through at Least 2030
- Procter & Gamble Exhibits High P/E: A Buy Opportunity or Time to Wait?
- 100 Sustainable Dividend Dogs: 47 “Safer”, 3 Ideal August Buys, And 7 To Watch
- Will Colgate's Innovation Drive Market Share Gains in 2025?
- Only Portfolio You May Ever Need To Pay Your Bills: 6% Income Yield
- Ecolab Stock Cleans Up Its Relative Strength Rating
- 5 Dividend Stocks to Hold for the Next 5 Years
- The Week That Was, The Week Ahead: Macro & Markets, August 10, 2025 - TipRanks.com
- Stocks and Markets Podcast: Strategist gives tips on what to watch for in August
- Is the Options Market Predicting a Spike in Clorox Stock?
- 3 Stocks That Could Be Easy Wealth Builders
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of August 3
- Clorox Q4 Earnings Beat Estimates, Organic Sales Increase Y/Y
1日のレンジ
124.00 125.67
1年のレンジ
116.53 171.38
- 以前の終値
- 125.43
- 始値
- 124.54
- 買値
- 124.15
- 買値
- 124.45
- 安値
- 124.00
- 高値
- 125.67
- 出来高
- 2.670 K
- 1日の変化
- -1.02%
- 1ヶ月の変化
- 4.86%
- 6ヶ月の変化
- -16.03%
- 1年の変化
- -25.00%
18 9月, 木曜日
12:30
USD
- 実際
- 23.2
- 期待
- 3.7
- 前
- -0.3
12:30
USD
- 実際
- 5.6
- 期待
- 7.6
- 前
- 5.9
12:30
USD
- 実際
- 231 K
- 期待
- 282 K
- 前
- 264 K
12:30
USD
- 実際
- 1.920 M
- 期待
- 1.935 M
- 前
- 1.927 M
14:00
USD
- 実際
- -0.5%
- 期待
- -0.2%
- 前
- -0.1%
17:00
USD
- 実際
- 1.734%
- 期待
- 前
- 1.985%
20:00
USD
- 実際
- $49.2 B
- 期待
- $123.1 B
- 前
- $151.0 B