通貨 / CLX
CLX: Clorox Company (The)

124.15 USD 1.28 (1.02%)
セクター: 消費者防御 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

CLXの今日の為替レートは、-1.02%変化しました。日中、通貨は1あたり124.00の安値と125.67の高値で取引されました。

Clorox Company (The)ダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

1日のレンジ
124.00 125.67
1年のレンジ
116.53 171.38
以前の終値
125.43
始値
124.54
買値
124.15
買値
124.45
安値
124.00
高値
125.67
出来高
2.670 K
1日の変化
-1.02%
1ヶ月の変化
4.86%
6ヶ月の変化
-16.03%
1年の変化
-25.00%
18 9月, 木曜日
12:30
USD
フィラデルフィア連銀製造業景況指数（Philadelphia Fed Manufacturing Index）
実際
23.2
期待
3.7
-0.3
12:30
USD
フィラデルフィア連邦準備制度雇用
実際
5.6
期待
7.6
5.9
12:30
USD
新規失業保険申請件数
実際
231 K
期待
282 K
264 K
12:30
USD
失業保険申請件数
実際
1.920 M
期待
1.935 M
1.927 M
14:00
USD
景気先行指数前月比
実際
-0.5%
期待
-0.2%
-0.1%
17:00
USD
10年TIPS入札
実際
1.734%
期待
1.985%
20:00
USD
TIC純長期取引
実際
$​49.2 B
期待
$​123.1 B
$​151.0 B