CLX: Clorox Company (The)

124.15 USD 1.28 (1.02%)
Sektor: Konjunkturunabhängige Güter Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von CLX hat sich für heute um -1.02% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 124.00 bis zu einem Hoch von 125.67 gehandelt.

Verfolgen Sie die Clorox Company (The)-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

CLX News

Tagesspanne
124.00 125.67
Jahresspanne
116.53 171.38
Vorheriger Schlusskurs
125.43
Eröffnung
124.54
Bid
124.15
Ask
124.45
Tief
124.00
Hoch
125.67
Volumen
2.670 K
Tagesänderung
-1.02%
Monatsänderung
4.86%
6-Monatsänderung
-16.03%
Jahresänderung
-25.00%
