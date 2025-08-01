Währungen / CLX
CLX: Clorox Company (The)
124.15 USD 1.28 (1.02%)
Sektor: Konjunkturunabhängige Güter Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von CLX hat sich für heute um -1.02% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 124.00 bis zu einem Hoch von 125.67 gehandelt.
Verfolgen Sie die Clorox Company (The)-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
CLX News
- Clorox: Fully Priced With Limited Catalysts (NYSE:CLX)
- Jefferies bestätigt Kaufempfehlung für Clorox und hält am Kursziel von 155 $ fest
- Jefferies reiterates Buy rating on Clorox stock, maintains $155 price target
- The BLSH Strategy: The Compounding Machine
- The Clorox Company (CLX) Presents at Barclays 18th Annual Global Consumer Staples
- CloroxPro launches screen sanitizing wipes for electronics
- Clorox stock hits 52-week low at $117.33
- Tracking Terry Smith’s Fundsmith 13F Portfolio – Q2 2025 Update
- Best Dividend Aristocrats For September 2025
- 69 August Aristocrats: Hormel Now 1 Of 2 Hot Dogs
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of August 24
- 3 High-Yield Dividend Stocks to Buy in August and Hold Through at Least 2030
- Procter & Gamble Exhibits High P/E: A Buy Opportunity or Time to Wait?
- 100 Sustainable Dividend Dogs: 47 “Safer”, 3 Ideal August Buys, And 7 To Watch
- Will Colgate's Innovation Drive Market Share Gains in 2025?
- Only Portfolio You May Ever Need To Pay Your Bills: 6% Income Yield
- Ecolab Stock Cleans Up Its Relative Strength Rating
- 5 Dividend Stocks to Hold for the Next 5 Years
- The Week That Was, The Week Ahead: Macro & Markets, August 10, 2025 - TipRanks.com
- Stocks and Markets Podcast: Strategist gives tips on what to watch for in August
- Is the Options Market Predicting a Spike in Clorox Stock?
- 3 Stocks That Could Be Easy Wealth Builders
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of August 3
- Clorox Q4 Earnings Beat Estimates, Organic Sales Increase Y/Y
Tagesspanne
124.00 125.67
Jahresspanne
116.53 171.38
- Vorheriger Schlusskurs
- 125.43
- Eröffnung
- 124.54
- Bid
- 124.15
- Ask
- 124.45
- Tief
- 124.00
- Hoch
- 125.67
- Volumen
- 2.670 K
- Tagesänderung
- -1.02%
- Monatsänderung
- 4.86%
- 6-Monatsänderung
- -16.03%
- Jahresänderung
- -25.00%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K