CLX: Clorox Company (The)

121.70 USD 2.45 (1.97%)
Sektör: Tüketici - İstikrarlı Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

CLX fiyatı bugün -1.97% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 121.67 ve Yüksek fiyatı olarak 124.35 aralığında işlem gördü.

Günlük aralık
121.67 124.35
Yıllık aralık
116.53 171.38
Önceki kapanış
124.15
Açılış
124.33
Satış
121.70
Alış
122.00
Düşük
121.67
Yüksek
124.35
Hacim
3.252 K
Günlük değişim
-1.97%
Aylık değişim
2.79%
6 aylık değişim
-17.69%
Yıllık değişim
-26.48%
21 Eylül, Pazar