货币 / CLX
CLX: Clorox Company (The)
126.90 USD 2.05 (1.64%)
版块: 消费防御 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日CLX汇率已更改1.64%。当日，交易品种以低点124.92和高点126.94进行交易。
关注Clorox Company (The)动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
CLX新闻
- Black Rifle Coffee任命饮料行业资深人士Mel Landis加入董事会
- Clorox: Fully Priced With Limited Catalysts (NYSE:CLX)
- Jefferies reiterates Buy rating on Clorox stock, maintains $155 price target
- The BLSH Strategy: The Compounding Machine
- The Clorox Company (CLX) Presents at Barclays 18th Annual Global Consumer Staples
- CloroxPro launches screen sanitizing wipes for electronics
- Clorox stock hits 52-week low at $117.33
- Tracking Terry Smith’s Fundsmith 13F Portfolio – Q2 2025 Update
- Best Dividend Aristocrats For September 2025
- 69 August Aristocrats: Hormel Now 1 Of 2 Hot Dogs
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of August 24
- 3 High-Yield Dividend Stocks to Buy in August and Hold Through at Least 2030
- Procter & Gamble Exhibits High P/E: A Buy Opportunity or Time to Wait?
- 100 Sustainable Dividend Dogs: 47 “Safer”, 3 Ideal August Buys, And 7 To Watch
- Will Colgate's Innovation Drive Market Share Gains in 2025?
- Only Portfolio You May Ever Need To Pay Your Bills: 6% Income Yield
- Ecolab Stock Cleans Up Its Relative Strength Rating
- 5 Dividend Stocks to Hold for the Next 5 Years
- The Week That Was, The Week Ahead: Macro & Markets, August 10, 2025 - TipRanks.com
- Stocks and Markets Podcast: Strategist gives tips on what to watch for in August
- Is the Options Market Predicting a Spike in Clorox Stock?
- 3 Stocks That Could Be Easy Wealth Builders
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of August 3
- Clorox Q4 Earnings Beat Estimates, Organic Sales Increase Y/Y
日范围
124.92 126.94
年范围
116.53 171.38
- 前一天收盘价
- 124.85
- 开盘价
- 124.92
- 卖价
- 126.90
- 买价
- 127.20
- 最低价
- 124.92
- 最高价
- 126.94
- 交易量
- 373
- 日变化
- 1.64%
- 月变化
- 7.18%
- 6个月变化
- -14.17%
- 年变化
- -23.34%
17 九月, 星期三
12:30
USD
- 实际值
- 1.307 M
- 预测值
- 1.322 M
- 前值
- 1.429 M
12:30
USD
- 实际值
- 1.312 M
- 预测值
- 1.394 M
- 前值
- 1.362 M
12:30
USD
- 实际值
- -8.5%
- 预测值
- -6.4%
- 前值
- 3.4%
14:30
USD
- 实际值
- -9.285 M
- 预测值
- -1.708 M
- 前值
- 3.939 M
14:30
USD
- 实际值
- -0.296 M
- 预测值
- 0.154 M
- 前值
- -0.365 M
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 4.50%
18:30
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值