CLX: Clorox Company (The)

124.85 USD 2.02 (1.64%)
Сектор: Основное потребление Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс CLX за сегодня изменился на 1.64%. При этом минимальная цена на торгах достигала 123.15, а максимальная — 125.16.

Следите за динамикой Clorox Company (The). Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Новости CLX

Дневной диапазон
123.15 125.16
Годовой диапазон
116.53 171.38
Предыдущее закрытие
122.83
Open
123.16
Bid
124.85
Ask
125.15
Low
123.15
High
125.16
Объем
3.182 K
Дневное изменение
1.64%
Месячное изменение
5.45%
6-месячное изменение
-15.56%
Годовое изменение
-24.58%
17 сентября, среда
12:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
Прог.
1.322 млн
Пред.
1.428 млн
12:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
Прог.
1.394 млн
Пред.
1.354 млн
12:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
Прог.
-6.4%
Пред.
5.2%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
-1.708 млн
Пред.
3.939 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
0.154 млн
Пред.
-0.365 млн
18:00
USD
Заявление FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Публикация экономических прогнозов FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Решение ФРС по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
4.50%
18:30
USD
Пресс-конференция FOMC
Акт.
Прог.
Пред.