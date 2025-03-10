- Visão do mercado
CCRV: iShares U.S. ETF Trust iShares Commodity Curve Carry Strategy E
A taxa do CCRV para hoje mudou para 0.25%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 19.90 e o mais alto foi 19.98.
Veja a dinâmica do par de moedas iShares U.S. ETF Trust iShares Commodity Curve Carry Strategy E. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
CCRV Notícias
Perguntas frequentes
Qual é o preço das ações de CCRV hoje?
Hoje iShares U.S. ETF Trust iShares Commodity Curve Carry Strategy E (CCRV) está avaliado em 19.98. O instrumento é negociado dentro de 0.25%, o fechamento de ontem foi 19.93, e o volume de negociação atingiu 22. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de CCRV em tempo real.
As ações de iShares U.S. ETF Trust iShares Commodity Curve Carry Strategy E pagam dividendos?
Atualmente iShares U.S. ETF Trust iShares Commodity Curve Carry Strategy E está avaliado em 19.98. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham -1.38% e USD. Monitore os movimentos de CCRV no gráfico em tempo real.
Como comprar ações de CCRV?
Você pode comprar ações de iShares U.S. ETF Trust iShares Commodity Curve Carry Strategy E (CCRV) pelo preço atual 19.98. Ordens geralmente são executadas perto de 19.98 ou 20.28, enquanto 22 e 0.40% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de CCRV no gráfico em tempo real.
Como investir em ações de CCRV?
Investir em iShares U.S. ETF Trust iShares Commodity Curve Carry Strategy E envolve considerar a faixa anual 18.08 - 21.87 e o preço atual 19.98. Muitos comparam -1.24% e -0.45% antes de enviar ordens em 19.98 ou 20.28. Estude as mudanças diárias de preço de CCRV no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais altos das ações iShares Commodity Curve Carry Strategy ETF?
O maior preço de iShares Commodity Curve Carry Strategy ETF (CCRV) no último ano foi 21.87. As ações oscilaram bastante dentro de 18.08 - 21.87, e a comparação com 19.93 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de iShares U.S. ETF Trust iShares Commodity Curve Carry Strategy E no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais baixos das ações iShares Commodity Curve Carry Strategy ETF?
O menor preço de iShares Commodity Curve Carry Strategy ETF (CCRV) no ano foi 18.08. A comparação com o preço atual 19.98 e 18.08 - 21.87 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de CCRV em detalhes no gráfico em tempo real.
Quando ocorreu o desdobramento das ações de CCRV?
No passado iShares U.S. ETF Trust iShares Commodity Curve Carry Strategy E passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 19.93 e -1.38% após os eventos corporativos.
- Fechamento anterior
- 19.93
- Open
- 19.90
- Bid
- 19.98
- Ask
- 20.28
- Low
- 19.90
- High
- 19.98
- Volume
- 22
- Mudança diária
- 0.25%
- Mudança mensal
- -1.24%
- Mudança de 6 meses
- -0.45%
- Mudança anual
- -1.38%
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- Atu.
- 1.8%
- Projeç.
- 1.7%
- Prév.
- 2.1%
- Atu.
- -0.3%
- Projeç.
- -0.4%
- Prév.
- 0.0%
- Atu.
-
- Projeç.
- 45.8
- Prév.
- 41.5
- Atu.
-
- Projeç.
- 7.326 milh
- Prév.
- 7.181 milh
- Atu.
- 94.2
- Projeç.
- 100.7
- Prév.
- 97.8