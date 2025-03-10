报价部分
货币 / CCRV
回到股票

CCRV: iShares U.S. ETF Trust iShares Commodity Curve Carry Strategy E

19.98 USD 0.05 (0.25%)
版块: 金融 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar

今日CCRV汇率已更改0.25%。当日，交易品种以低点19.90和高点19.98进行交易。

关注iShares U.S. ETF Trust iShares Commodity Curve Carry Strategy E动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

CCRV新闻

常见问题解答

CCRV股票今天的价格是多少？

iShares U.S. ETF Trust iShares Commodity Curve Carry Strategy E股票今天的定价为19.98。它在0.25%范围内交易，昨天的收盘价为19.93，交易量达到22。CCRV的实时价格图表显示了这些更新。

iShares U.S. ETF Trust iShares Commodity Curve Carry Strategy E股票是否支付股息？

iShares U.S. ETF Trust iShares Commodity Curve Carry Strategy E目前的价值为19.98。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-1.38%和USD。实时查看图表以跟踪CCRV走势。

如何购买CCRV股票？

您可以以19.98的当前价格购买iShares U.S. ETF Trust iShares Commodity Curve Carry Strategy E股票。订单通常设置在19.98或20.28附近，而22和0.40%显示市场活动。立即关注CCRV的实时图表更新。

如何投资CCRV股票？

投资iShares U.S. ETF Trust iShares Commodity Curve Carry Strategy E需要考虑年度范围18.08 - 21.87和当前价格19.98。许多人在以19.98或20.28下订单之前，会比较-1.24%和。实时查看CCRV价格图表，了解每日变化。

iShares Commodity Curve Carry Strategy ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，iShares Commodity Curve Carry Strategy ETF的最高价格是21.87。在18.08 - 21.87内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪iShares U.S. ETF Trust iShares Commodity Curve Carry Strategy E的绩效。

iShares Commodity Curve Carry Strategy ETF股票的最低价格是多少？

iShares Commodity Curve Carry Strategy ETF（CCRV）的最低价格为18.08。将其与当前的19.98和18.08 - 21.87进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看CCRV在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

CCRV股票是什么时候拆分的？

iShares U.S. ETF Trust iShares Commodity Curve Carry Strategy E历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、19.93和-1.38%中可见。

日范围
19.90 19.98
年范围
18.08 21.87
前一天收盘价
19.93
开盘价
19.90
卖价
19.98
买价
20.28
最低价
19.90
最高价
19.98
交易量
22
日变化
0.25%
月变化
-1.24%
6个月变化
-0.45%
年变化
-1.38%
