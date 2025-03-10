CCRV: iShares U.S. ETF Trust iShares Commodity Curve Carry Strategy E
今日CCRV汇率已更改0.25%。当日，交易品种以低点19.90和高点19.98进行交易。
关注iShares U.S. ETF Trust iShares Commodity Curve Carry Strategy E动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
CCRV新闻
常见问题解答
CCRV股票今天的价格是多少？
iShares U.S. ETF Trust iShares Commodity Curve Carry Strategy E股票今天的定价为19.98。它在0.25%范围内交易，昨天的收盘价为19.93，交易量达到22。CCRV的实时价格图表显示了这些更新。
iShares U.S. ETF Trust iShares Commodity Curve Carry Strategy E股票是否支付股息？
iShares U.S. ETF Trust iShares Commodity Curve Carry Strategy E目前的价值为19.98。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-1.38%和USD。实时查看图表以跟踪CCRV走势。
如何购买CCRV股票？
您可以以19.98的当前价格购买iShares U.S. ETF Trust iShares Commodity Curve Carry Strategy E股票。订单通常设置在19.98或20.28附近，而22和0.40%显示市场活动。立即关注CCRV的实时图表更新。
如何投资CCRV股票？
投资iShares U.S. ETF Trust iShares Commodity Curve Carry Strategy E需要考虑年度范围18.08 - 21.87和当前价格19.98。许多人在以19.98或20.28下订单之前，会比较-1.24%和。实时查看CCRV价格图表，了解每日变化。
iShares Commodity Curve Carry Strategy ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，iShares Commodity Curve Carry Strategy ETF的最高价格是21.87。在18.08 - 21.87内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪iShares U.S. ETF Trust iShares Commodity Curve Carry Strategy E的绩效。
iShares Commodity Curve Carry Strategy ETF股票的最低价格是多少？
iShares Commodity Curve Carry Strategy ETF（CCRV）的最低价格为18.08。将其与当前的19.98和18.08 - 21.87进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看CCRV在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
CCRV股票是什么时候拆分的？
iShares U.S. ETF Trust iShares Commodity Curve Carry Strategy E历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、19.93和-1.38%中可见。
- 前一天收盘价
- 19.93
- 开盘价
- 19.90
- 卖价
- 19.98
- 买价
- 20.28
- 最低价
- 19.90
- 最高价
- 19.98
- 交易量
- 22
- 日变化
- 0.25%
- 月变化
- -1.24%
- 6个月变化
- -0.45%
- 年变化
- -1.38%
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 实际值
- 1.8%
- 预测值
- 1.7%
- 前值
- 2.1%
- 实际值
- -0.3%
- 预测值
- -0.4%
- 前值
- 0.0%
- 实际值
-
- 预测值
- 45.8
- 前值
- 41.5
- 实际值
-
- 预测值
- 7.326 M
- 前值
- 7.181 M
- 实际值
- 94.2
- 预测值
- 100.7
- 前值
- 97.8