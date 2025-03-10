KurseKategorien
CCRV: iShares U.S. ETF Trust iShares Commodity Curve Carry Strategy E

19.98 USD 0.05 (0.25%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von CCRV hat sich für heute um 0.25% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 19.90 bis zu einem Hoch von 19.98 gehandelt.

Verfolgen Sie die iShares U.S. ETF Trust iShares Commodity Curve Carry Strategy E-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Häufige Fragen

Wie ist der Aktienkurs von CCRV heute?

Die Aktie von iShares U.S. ETF Trust iShares Commodity Curve Carry Strategy E (CCRV) notiert heute bei 19.98. Sie wird innerhalb einer Spanne von 0.25% gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 19.93 und das Handelsvolumen erreichte 22. Das Live-Chart von CCRV zeigt diese Aktualisierungen.

Zahlt die Aktie CCRV Dividenden?

iShares U.S. ETF Trust iShares Commodity Curve Carry Strategy E wird derzeit mit 19.98 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch -1.38% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von CCRV zu verfolgen.

Wie kaufe ich CCRV-Aktien?

Sie können Aktien von iShares U.S. ETF Trust iShares Commodity Curve Carry Strategy E (CCRV) zum aktuellen Kurs von 19.98 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 19.98 oder 20.28 platziert, während 22 und 0.40% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von CCRV auf dem Live-Chart.

Wie investiert man in CCRV-Aktien?

Bei einer Investition in iShares U.S. ETF Trust iShares Commodity Curve Carry Strategy E müssen die jährliche Spanne 18.08 - 21.87 und der aktuelle Kurs 19.98 berücksichtigt werden. Viele vergleichen -1.24% und -0.45%, bevor sie Orders zu 19.98 oder 20.28 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von CCRV.

Was sind die höchsten Kurse der Aktie von iShares Commodity Curve Carry Strategy ETF?

Der höchste Kurs von iShares Commodity Curve Carry Strategy ETF (CCRV) im vergangenen Jahr lag bei 21.87. Innerhalb von 18.08 - 21.87 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 19.93 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von iShares U.S. ETF Trust iShares Commodity Curve Carry Strategy E mithilfe des Live-Charts.

Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von iShares Commodity Curve Carry Strategy ETF?

Der niedrigste Kurs von iShares Commodity Curve Carry Strategy ETF (CCRV) im Laufe des Jahres betrug 18.08. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 19.98 und der Spanne 18.08 - 21.87 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von CCRV live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.

Wann fand der Aktiensplit von CCRV statt?

iShares U.S. ETF Trust iShares Commodity Curve Carry Strategy E hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 19.93 und -1.38% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.

Tagesspanne
19.90 19.98
Jahresspanne
18.08 21.87
Vorheriger Schlusskurs
19.93
Eröffnung
19.90
Bid
19.98
Ask
20.28
Tief
19.90
Hoch
19.98
Volumen
22
Tagesänderung
0.25%
Monatsänderung
-1.24%
6-Monatsänderung
-0.45%
Jahresänderung
-1.38%
30 September, Dienstag
10:00
USD
Fed Gouverneur Jefferson spricht
Akt
Erw
Vorh
13:00
USD
S&P/CS Home Preisindex Composite-20 y/y
Akt
1.8%
Erw
1.7%
Vorh
2.1%
13:00
USD
S&P/CS Hauspreis-Index, Composite-20 n.s.a. m/m
Akt
-0.3%
Erw
-0.4%
Vorh
0.0%
13:45
USD
MNI Chicago, Geschäftsklima
Akt
Erw
45.8
Vorh
41.5
14:00
USD
JOLTS Stellenangebote
Akt
Erw
7.326 M
Vorh
7.181 M
14:00
USD
CB Verbrauchervertrauensindex
Akt
94.2
Erw
100.7
Vorh
97.8