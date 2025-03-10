- Panorámica
CCRV: iShares U.S. ETF Trust iShares Commodity Curve Carry Strategy E
El tipo de cambio de CCRV de hoy ha cambiado un 0.25%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 19.90, mientras que el máximo ha alcanzado 19.98.
Siga la dinámica de la pareja de divisas iShares U.S. ETF Trust iShares Commodity Curve Carry Strategy E. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
CCRV News
Preguntas frecuentes
¿Cuál es el precio de las acciones de CCRV hoy?
iShares U.S. ETF Trust iShares Commodity Curve Carry Strategy E (CCRV) se evalúa hoy en 19.98. El instrumento se negocia dentro de 0.25%; el cierre de ayer ha sido 19.93 y el volumen comercial ha alcanzado 22. Toda la dinámica se puede monitorear en el gráfico de precios CCRV en tiempo real.
¿Se pagan dividendos en acciones de iShares U.S. ETF Trust iShares Commodity Curve Carry Strategy E?
iShares U.S. ETF Trust iShares Commodity Curve Carry Strategy E se evalúa actualmente en 19.98. La política de dividendos depende de la compañía, y los inversores también monitorean -1.38% y USD. Monitoree los movimientos de CCRV en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo comprar acciones de CCRV?
Puede comprar acciones de iShares U.S. ETF Trust iShares Commodity Curve Carry Strategy E (CCRV) al precio actual de 19.98. Las órdenes generalmente se colocan cerca de 19.98 o 20.28, mientras que 22 y 0.40% muestran la actividad del mercado. Monitoree los cambios de CCRV en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo invertir en acciones de CCRV?
Invertir en iShares U.S. ETF Trust iShares Commodity Curve Carry Strategy E implica tener en cuenta el rango anual 18.08 - 21.87 y el precio actual 19.98. Muchos comparan -1.24% y -0.45% antes de colocar órdenes en 19.98 o 20.28. Estudie los cambios diarios de precios de CCRV en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más altos de las acciones de iShares Commodity Curve Carry Strategy ETF?
El precio más alto de iShares Commodity Curve Carry Strategy ETF (CCRV) en el último año ha sido 21.87. Las acciones han fluctuado notablemente dentro de 18.08 - 21.87, una comparación con 19.93 ayuda a revelar los niveles de resistencia. Monitoree la dinámica de iShares U.S. ETF Trust iShares Commodity Curve Carry Strategy E en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más bajos de las acciones de iShares Commodity Curve Carry Strategy ETF?
El precio más bajo de iShares Commodity Curve Carry Strategy ETF (CCRV) para el año ha sido 18.08. La comparación con los actuales 19.98 y 18.08 - 21.87 muestra posibles puntos de entrada a largo plazo. Estudie los movimientos de CCRV en detalle en el gráfico en tiempo real.
¿Cuándo se ha producido la división de acciones de CCRV?
En el pasado, iShares U.S. ETF Trust iShares Commodity Curve Carry Strategy E ha pasado por una división de acciones. Estos cambios son visibles en , 19.93 y -1.38% después de las acciones corporativas.
- Cierres anteriores
- 19.93
- Open
- 19.90
- Bid
- 19.98
- Ask
- 20.28
- Low
- 19.90
- High
- 19.98
- Volumen
- 22
- Cambio diario
- 0.25%
- Cambio mensual
- -1.24%
- Cambio a 6 meses
- -0.45%
- Cambio anual
- -1.38%
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- Act.
- 1.8%
- Pronós.
- 1.7%
- Prev.
- 2.1%
- Act.
- -0.3%
- Pronós.
- -0.4%
- Prev.
- 0.0%
- Act.
-
- Pronós.
- 45.8
- Prev.
- 41.5
- Act.
-
- Pronós.
- 7.326 M
- Prev.
- 7.181 M
- Act.
- 94.2
- Pronós.
- 100.7
- Prev.
- 97.8