CCRV: iShares U.S. ETF Trust iShares Commodity Curve Carry Strategy E

19.98 USD 0.05 (0.25%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio CCRV ha avuto una variazione del 0.25% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 19.90 e ad un massimo di 19.98.

Segui le dinamiche di iShares U.S. ETF Trust iShares Commodity Curve Carry Strategy E. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

CCRV News

Domande Frequenti

Qual è il prezzo delle azioni CCRV oggi?

Oggi le azioni iShares U.S. ETF Trust iShares Commodity Curve Carry Strategy E sono prezzate a 19.98. Viene scambiato all'interno di 0.25%, la chiusura di ieri è stata 19.93 e il volume degli scambi ha raggiunto 22. Il grafico dei prezzi in tempo reale di CCRV mostra questi aggiornamenti.

Le azioni iShares U.S. ETF Trust iShares Commodity Curve Carry Strategy E pagano dividendi?

iShares U.S. ETF Trust iShares Commodity Curve Carry Strategy E è attualmente valutato a 19.98. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche -1.38% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di CCRV.

Come acquistare azioni CCRV?

Puoi acquistare azioni iShares U.S. ETF Trust iShares Commodity Curve Carry Strategy E al prezzo attuale di 19.98. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 19.98 o 20.28, mentre 22 e 0.40% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di CCRV sul grafico in tempo reale.

Come investire in azioni CCRV?

Investire in iShares U.S. ETF Trust iShares Commodity Curve Carry Strategy E implica considerare l'intervallo annuale 18.08 - 21.87 e il prezzo attuale 19.98. Molti confrontano -1.24% e -0.45% prima di effettuare ordini su 19.98 o 20.28. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di CCRV con le variazioni giornaliere.

Quali sono i prezzi più alti delle azioni iShares Commodity Curve Carry Strategy ETF?

Il prezzo massimo di iShares Commodity Curve Carry Strategy ETF nell'ultimo anno è stato 21.87. All'interno di 18.08 - 21.87, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 19.93 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di iShares U.S. ETF Trust iShares Commodity Curve Carry Strategy E utilizzando il grafico in tempo reale.

Quali sono i prezzi più bassi delle azioni iShares Commodity Curve Carry Strategy ETF?

Il prezzo più basso di iShares Commodity Curve Carry Strategy ETF (CCRV) nel corso dell'anno è stato 18.08. Confrontandolo con gli attuali 19.98 e 18.08 - 21.87 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda CCRV muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.

Quando è avvenuto il frazionamento azionario di CCRV?

iShares U.S. ETF Trust iShares Commodity Curve Carry Strategy E ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 19.93 e -1.38%.

Intervallo Giornaliero
19.90 19.98
Intervallo Annuale
18.08 21.87
Chiusura Precedente
19.93
Apertura
19.90
Bid
19.98
Ask
20.28
Minimo
19.90
Massimo
19.98
Volume
22
Variazione giornaliera
0.25%
Variazione Mensile
-1.24%
Variazione Semestrale
-0.45%
Variazione Annuale
-1.38%
