CCRV: iShares U.S. ETF Trust iShares Commodity Curve Carry Strategy E

19.98 USD 0.05 (0.25%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

CCRVの今日の為替レートは、0.25%変化しました。日中、通貨は1あたり19.90の安値と19.98の高値で取引されました。

iShares U.S. ETF Trust iShares Commodity Curve Carry Strategy Eダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

よくあるご質問

CCRV株の現在の価格は？

iShares U.S. ETF Trust iShares Commodity Curve Carry Strategy Eの株価は本日19.98です。0.25%内で取引され、前日の終値は19.93、取引量は22に達しました。CCRVのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。

iShares U.S. ETF Trust iShares Commodity Curve Carry Strategy Eの株は配当を出しますか？

iShares U.S. ETF Trust iShares Commodity Curve Carry Strategy Eの現在の価格は19.98です。配当方針は会社によりますが、投資家は-1.38%やUSDにも注目します。CCRVの動きはライブチャートで確認できます。

CCRV株を買う方法は？

iShares U.S. ETF Trust iShares Commodity Curve Carry Strategy Eの株は現在19.98で購入可能です。注文は通常19.98または20.28付近で行われ、22や0.40%が市場の動きを示します。CCRVの最新情報はライブチャートで確認できます。

CCRV株に投資する方法は？

iShares U.S. ETF Trust iShares Commodity Curve Carry Strategy Eへの投資では、年間の値幅18.08 - 21.87と現在の19.98を考慮します。注文は多くの場合19.98や20.28で行われる前に、-1.24%や-0.45%と比較されます。CCRVの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。

iShares Commodity Curve Carry Strategy ETFの株の最高値は？

iShares Commodity Curve Carry Strategy ETFの過去1年の最高値は21.87でした。18.08 - 21.87内で株価は大きく変動し、19.93と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。iShares U.S. ETF Trust iShares Commodity Curve Carry Strategy Eのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。

iShares Commodity Curve Carry Strategy ETFの株の最低値は？

iShares Commodity Curve Carry Strategy ETF(CCRV)の年間最安値は18.08でした。現在の19.98や18.08 - 21.87と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。CCRVの動きはライブチャートで確認できます。

CCRVの株式分割はいつ行われましたか？

iShares U.S. ETF Trust iShares Commodity Curve Carry Strategy Eは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、19.93、-1.38%に企業行動後の影響として反映されます。

1日のレンジ
19.90 19.98
1年のレンジ
18.08 21.87
以前の終値
19.93
始値
19.90
買値
19.98
買値
20.28
安値
19.90
高値
19.98
出来高
22
1日の変化
0.25%
1ヶ月の変化
-1.24%
6ヶ月の変化
-0.45%
1年の変化
-1.38%
30 9月, 火曜日
10:00
USD
FRB Jefferson理事発言
実際
期待
13:00
USD
S&P/ケース・シラー住宅価格総合指数-20前年比
実際
1.8%
期待
1.7%
2.1%
13:00
USD
S&P/ケース・シラー住宅価格総合指数-20n.s.a前月比
実際
-0.3%
期待
-0.4%
0.0%
13:45
USD
MNIシカゴ景気指標
実際
期待
45.8
41.5
14:00
USD
JOLTS求人労働異動調査
実際
期待
7.326 M
7.181 M
14:00
USD
CB消費者信頼感指標
実際
94.2
期待
100.7
97.8