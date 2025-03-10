- 概要
CCRV: iShares U.S. ETF Trust iShares Commodity Curve Carry Strategy E
CCRVの今日の為替レートは、0.25%変化しました。日中、通貨は1あたり19.90の安値と19.98の高値で取引されました。
iShares U.S. ETF Trust iShares Commodity Curve Carry Strategy Eダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
よくあるご質問
CCRV株の現在の価格は？
iShares U.S. ETF Trust iShares Commodity Curve Carry Strategy Eの株価は本日19.98です。0.25%内で取引され、前日の終値は19.93、取引量は22に達しました。CCRVのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。
iShares U.S. ETF Trust iShares Commodity Curve Carry Strategy Eの株は配当を出しますか？
iShares U.S. ETF Trust iShares Commodity Curve Carry Strategy Eの現在の価格は19.98です。配当方針は会社によりますが、投資家は-1.38%やUSDにも注目します。CCRVの動きはライブチャートで確認できます。
CCRV株を買う方法は？
iShares U.S. ETF Trust iShares Commodity Curve Carry Strategy Eの株は現在19.98で購入可能です。注文は通常19.98または20.28付近で行われ、22や0.40%が市場の動きを示します。CCRVの最新情報はライブチャートで確認できます。
CCRV株に投資する方法は？
iShares U.S. ETF Trust iShares Commodity Curve Carry Strategy Eへの投資では、年間の値幅18.08 - 21.87と現在の19.98を考慮します。注文は多くの場合19.98や20.28で行われる前に、-1.24%や-0.45%と比較されます。CCRVの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。
iShares Commodity Curve Carry Strategy ETFの株の最高値は？
iShares Commodity Curve Carry Strategy ETFの過去1年の最高値は21.87でした。18.08 - 21.87内で株価は大きく変動し、19.93と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。iShares U.S. ETF Trust iShares Commodity Curve Carry Strategy Eのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。
iShares Commodity Curve Carry Strategy ETFの株の最低値は？
iShares Commodity Curve Carry Strategy ETF(CCRV)の年間最安値は18.08でした。現在の19.98や18.08 - 21.87と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。CCRVの動きはライブチャートで確認できます。
CCRVの株式分割はいつ行われましたか？
iShares U.S. ETF Trust iShares Commodity Curve Carry Strategy Eは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、19.93、-1.38%に企業行動後の影響として反映されます。
- 以前の終値
- 19.93
- 始値
- 19.90
- 買値
- 19.98
- 買値
- 20.28
- 安値
- 19.90
- 高値
- 19.98
- 出来高
- 22
- 1日の変化
- 0.25%
- 1ヶ月の変化
- -1.24%
- 6ヶ月の変化
- -0.45%
- 1年の変化
- -1.38%
- 実際
-
- 期待
- 前
- 実際
- 1.8%
- 期待
- 1.7%
- 前
- 2.1%
- 実際
- -0.3%
- 期待
- -0.4%
- 前
- 0.0%
- 実際
-
- 期待
- 45.8
- 前
- 41.5
- 実際
-
- 期待
- 7.326 M
- 前
- 7.181 M
- 実際
- 94.2
- 期待
- 100.7
- 前
- 97.8