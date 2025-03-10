- Обзор рынка
CCRV: iShares U.S. ETF Trust iShares Commodity Curve Carry Strategy E
Курс CCRV за сегодня изменился на 0.25%. При этом минимальная цена на торгах достигала 19.90, а максимальная — 19.98.
Следите за динамикой iShares U.S. ETF Trust iShares Commodity Curve Carry Strategy E. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости CCRV
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций CCRV сегодня?
iShares U.S. ETF Trust iShares Commodity Curve Carry Strategy E (CCRV) сегодня оценивается на уровне 19.98. Инструмент торгуется в пределах 0.25%, вчерашнее закрытие составило 19.93, а торговый объем достиг 22. Всю динамику можно отследить на ценовом графике CCRV в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям iShares U.S. ETF Trust iShares Commodity Curve Carry Strategy E?
iShares U.S. ETF Trust iShares Commodity Curve Carry Strategy E в настоящее время оценивается в 19.98. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -1.38% и USD. Отслеживайте движения CCRV на графике в реальном времени.
Как купить акции CCRV?
Вы можете купить акции iShares U.S. ETF Trust iShares Commodity Curve Carry Strategy E (CCRV) по текущей цене 19.98. Ордера обычно размещаются около 19.98 или 20.28, тогда как 22 и 0.40% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения CCRV на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции CCRV?
Инвестирование в iShares U.S. ETF Trust iShares Commodity Curve Carry Strategy E предполагает учет годового диапазона 18.08 - 21.87 и текущей цены 19.98. Многие сравнивают -1.24% и -0.45% перед размещением ордеров на 19.98 или 20.28. Изучайте ежедневные изменения цены CCRV на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции iShares Commodity Curve Carry Strategy ETF?
Самая высокая цена iShares Commodity Curve Carry Strategy ETF (CCRV) за последний год составила 21.87. Акции заметно колебались в пределах 18.08 - 21.87, сравнение с 19.93 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику iShares U.S. ETF Trust iShares Commodity Curve Carry Strategy E на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции iShares Commodity Curve Carry Strategy ETF?
Самая низкая цена iShares Commodity Curve Carry Strategy ETF (CCRV) за год составила 18.08. Сравнение с текущими 19.98 и 18.08 - 21.87 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения CCRV во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций CCRV?
В прошлом iShares U.S. ETF Trust iShares Commodity Curve Carry Strategy E проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 19.93 и -1.38% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 19.93
- Open
- 19.90
- Bid
- 19.98
- Ask
- 20.28
- Low
- 19.90
- High
- 19.98
- Объем
- 22
- Дневное изменение
- 0.25%
- Месячное изменение
- -1.24%
- 6-месячное изменение
- -0.45%
- Годовое изменение
- -1.38%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
- 1.8%
- Прог.
- 1.7%
- Пред.
- 2.1%
- Акт.
- -0.3%
- Прог.
- -0.4%
- Пред.
- 0.0%
- Акт.
-
- Прог.
- 45.8
- Пред.
- 41.5
- Акт.
-
- Прог.
- 7.326 млн
- Пред.
- 7.181 млн
- Акт.
- 94.2
- Прог.
- 100.7
- Пред.
- 97.8