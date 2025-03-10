- Aperçu
CCRV: iShares U.S. ETF Trust iShares Commodity Curve Carry Strategy E
Le taux de change de CCRV a changé de 0.25% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 19.90 et à un maximum de 19.98.
Suivez la dynamique iShares U.S. ETF Trust iShares Commodity Curve Carry Strategy E. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
CCRV Nouvelles
Foire Aux Questions
Quel est le prix de l'action CCRV aujourd'hui ?
L'action iShares U.S. ETF Trust iShares Commodity Curve Carry Strategy E est cotée à 19.98 aujourd'hui. Elle se négocie dans 0.25%, a clôturé hier à 19.93 et son volume d'échange a atteint 22. Le graphique en temps réel du cours de CCRV présente ces mises à jour.
L'action iShares U.S. ETF Trust iShares Commodity Curve Carry Strategy E verse-t-elle des dividendes ?
iShares U.S. ETF Trust iShares Commodity Curve Carry Strategy E est actuellement valorisé à 19.98. La politique de dividendes dépend de l'entreprise, et les investisseurs surveillent également -1.38% et USD. Consultez le graphique en direct pour suivre l'évolution de CCRV.
Comment acheter des actions CCRV ?
Vous pouvez acheter des actions iShares U.S. ETF Trust iShares Commodity Curve Carry Strategy E au cours actuel de 19.98. Les ordres sont généralement placés à proximité de 19.98 ou de 20.28, le 22 et le 0.40% indiquent l'activité du marché. Suivez l'évolution de CCRV sur le graphique en direct dès aujourd'hui.
Comment investir dans l'action CCRV ?
Investir dans iShares U.S. ETF Trust iShares Commodity Curve Carry Strategy E implique de prendre en compte la fourchette annuelle 18.08 - 21.87 et le prix actuel 19.98. Beaucoup comparent -1.24% et -0.45% avant de passer des ordres à 19.98 ou 20.28. Consultez le graphique du cours de CCRV en temps réel et les variations quotidiennes.
Quels sont les prix les plus élevés de l'action iShares Commodity Curve Carry Strategy ETF ?
Le cours le plus élevé de iShares Commodity Curve Carry Strategy ETF l'année dernière était 21.87. Au cours de 18.08 - 21.87, l'action a connu des fluctuations importantes, et la comparaison avec 19.93 permet d'identifier les niveaux de résistance. Suivez la performance de iShares U.S. ETF Trust iShares Commodity Curve Carry Strategy E sur le graphique en temps réel.
Quels sont les prix les plus bas de l'action iShares Commodity Curve Carry Strategy ETF ?
Le cours le plus bas de iShares Commodity Curve Carry Strategy ETF (CCRV) sur l'année a été 18.08. Sa comparaison avec 19.98 et 18.08 - 21.87 actuels révèle des points d'entrée potentiels à long terme. Suivez l'évolution de CCRV sur le graphique en direct pour plus de détails.
Quand l'action CCRV a-t-elle été divisée ?
iShares U.S. ETF Trust iShares Commodity Curve Carry Strategy E a connu des fractionnements d'actions par le passé. Ces changements sont visibles dans , 19.93 et -1.38% après les opérations sur titres.
- Clôture Précédente
- 19.93
- Ouverture
- 19.90
- Bid
- 19.98
- Ask
- 20.28
- Plus Bas
- 19.90
- Plus Haut
- 19.98
- Volume
- 22
- Changement quotidien
- 0.25%
- Changement Mensuel
- -1.24%
- Changement à 6 Mois
- -0.45%
- Changement Annuel
- -1.38%
- Act
-
- Fcst
- Prev
- Act
- 1.8%
- Fcst
- 1.7%
- Prev
- 2.1%
- Act
- -0.3%
- Fcst
- -0.4%
- Prev
- 0.0%
- Act
-
- Fcst
- 45.8
- Prev
- 41.5
- Act
-
- Fcst
- 7.326 M
- Prev
- 7.181 M
- Act
- 94.2
- Fcst
- 100.7
- Prev
- 97.8