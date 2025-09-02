Moedas / BIIB
BIIB: Biogen Inc
146.07 USD 1.20 (0.83%)
Setor: Cuidados de saúde Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do BIIB para hoje mudou para 0.83%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 145.28 e o mais alto foi 146.45.
Veja a dinâmica do par de moedas Biogen Inc. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
Faixa diária
145.28 146.45
Faixa anual
110.03 195.01
- Fechamento anterior
- 144.87
- Open
- 146.30
- Bid
- 146.07
- Ask
- 146.37
- Low
- 145.28
- High
- 146.45
- Volume
- 195
- Mudança diária
- 0.83%
- Mudança mensal
- 9.37%
- Mudança de 6 meses
- 6.61%
- Mudança anual
- -24.80%
