BIIB: Biogen Inc
143.81 USD 1.06 (0.73%)
セクター: ヘルスケア ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
BIIBの今日の為替レートは、-0.73%変化しました。日中、通貨は1あたり143.37の安値と146.45の高値で取引されました。
Biogen Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
BIIB News
- Biogen Gets EU Nod for First Postpartum Depression Drug
- Biogen to acquire Alcyone Therapeutics for $85 million
- EC approves Biogen’s ZURZUVAE as first oral treatment for postpartum depression
- Factbox-Global drugmakers rush to boost US presence as tariff threat looms
- C4 Therapeutics stock surges after Stephens upgrade signals upside
- Biogen stock rating reiterated at Buy by Canaccord on valuation and pipeline
- Biogen Inc. (BIIB) Presents at Morgan Stanley 23rd Annual Global Healthcare
- Biogen at Morgan Stanley Conference: Strategic Shift in Focus
- Pfizer: Still A Bargain Despite Kennedy's Anti-Vaccine Attacks (NYSE:PFE)
- H.C. Wainwright reiterates Buy rating on Biogen stock, citing strong lupus franchise
- Will AbbVie's Neuroscience Portfolio Continue to Aid Top-line Growth?
- IONS Hits 52-Week High on Tryngolza's Success in Lowering Triglyceride
- Eisai, Biogen begin FDA submission for Alzheimer’s autoinjector
- Singhal, Biogen head of development, sells $69k in BIIB stock
- U.S. stocks lower at close of trade; Dow Jones Industrial Average down 0.55%
- PepsiCo, United Therapeutics Lead Market Cap Stock Movers on Tuesday
- Eli Lilly's New Drugs Beyond Mounjaro and Zepbound Boost Sales
1日のレンジ
143.37 146.45
1年のレンジ
110.03 195.01
