FiyatlarBölümler
Dövizler / BIIB
Geri dön - Hisse senetleri

BIIB: Biogen Inc

142.50 USD 1.31 (0.91%)
Sektör: Sağlık hizmetleri Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

BIIB fiyatı bugün -0.91% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 141.62 ve Yüksek fiyatı olarak 144.43 aralığında işlem gördü.

Biogen Inc hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Tam ekran grafik
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

BIIB haberleri

Günlük aralık
141.62 144.43
Yıllık aralık
110.03 195.01
Önceki kapanış
143.81
Açılış
143.96
Satış
142.50
Alış
142.80
Düşük
141.62
Yüksek
144.43
Hacim
4.278 K
Günlük değişim
-0.91%
Aylık değişim
6.70%
6 aylık değişim
4.01%
Yıllık değişim
-26.64%
21 Eylül, Pazar