Dövizler / BIIB
BIIB: Biogen Inc
142.50 USD 1.31 (0.91%)
Sektör: Sağlık hizmetleri Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
BIIB fiyatı bugün -0.91% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 141.62 ve Yüksek fiyatı olarak 144.43 aralığında işlem gördü.
Biogen Inc hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
BIIB haberleri
- Biogen Gets EU Nod for First Postpartum Depression Drug
- Biogen, Alcyone Therapeutics’i 85 milyon dolar karşılığında satın alacak
- Avrupa Komisyonu, Biogen’in ZURZUVAE’sini doğum sonrası depresyon için ilk oral tedavi olarak onayladı
- FDA, Eisai’nin Alzheimer İlacına Hızlı İzin Verdi
- FDA, Eisai’nin Alzheimer ilacına hızlandırılmış onay statüsü verdi
- Stephens’in yükseltmesi sonrası C4 Therapeutics hisseleri yükselişte
- Canaccord, değerleme ve ilaç geliştirme portföyü nedeniyle Biogen hissesi için Al notunu yineledi
- Biogen Inc. (BIIB) Presents at Morgan Stanley 23rd Annual Global Healthcare
- Pfizer: Still A Bargain Despite Kennedy's Anti-Vaccine Attacks (NYSE:PFE)
- Will AbbVie's Neuroscience Portfolio Continue to Aid Top-line Growth?
- IONS Hits 52-Week High on Tryngolza's Success in Lowering Triglyceride
- Eisai, Biogen begin FDA submission for Alzheimer’s autoinjector
- Singhal, Biogen head of development, sells $69k in BIIB stock
- U.S. stocks lower at close of trade; Dow Jones Industrial Average down 0.55%
- PepsiCo, United Therapeutics Lead Market Cap Stock Movers on Tuesday
- Eli Lilly's New Drugs Beyond Mounjaro and Zepbound Boost Sales
Günlük aralık
141.62 144.43
Yıllık aralık
110.03 195.01
- Önceki kapanış
- 143.81
- Açılış
- 143.96
- Satış
- 142.50
- Alış
- 142.80
- Düşük
- 141.62
- Yüksek
- 144.43
- Hacim
- 4.278 K
- Günlük değişim
- -0.91%
- Aylık değişim
- 6.70%
- 6 aylık değişim
- 4.01%
- Yıllık değişim
- -26.64%
21 Eylül, Pazar