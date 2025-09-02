Währungen / BIIB
BIIB: Biogen Inc
143.81 USD 1.06 (0.73%)
Sektor: Gesundheitswesen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von BIIB hat sich für heute um -0.73% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 143.37 bis zu einem Hoch von 146.45 gehandelt.
Verfolgen Sie die Biogen Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Tagesspanne
143.37 146.45
Jahresspanne
110.03 195.01
- Vorheriger Schlusskurs
- 144.87
- Eröffnung
- 146.30
- Bid
- 143.81
- Ask
- 144.11
- Tief
- 143.37
- Hoch
- 146.45
- Volumen
- 3.640 K
- Tagesänderung
- -0.73%
- Monatsänderung
- 7.68%
- 6-Monatsänderung
- 4.96%
- Jahresänderung
- -25.97%
