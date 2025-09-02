KurseKategorien
Währungen / BIIB
Zurück zum Aktien

BIIB: Biogen Inc

143.81 USD 1.06 (0.73%)
Sektor: Gesundheitswesen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von BIIB hat sich für heute um -0.73% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 143.37 bis zu einem Hoch von 146.45 gehandelt.

Verfolgen Sie die Biogen Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Vollbild-Chart
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

BIIB News

Tagesspanne
143.37 146.45
Jahresspanne
110.03 195.01
Vorheriger Schlusskurs
144.87
Eröffnung
146.30
Bid
143.81
Ask
144.11
Tief
143.37
Hoch
146.45
Volumen
3.640 K
Tagesänderung
-0.73%
Monatsänderung
7.68%
6-Monatsänderung
4.96%
Jahresänderung
-25.97%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K