货币 / BIIB
BIIB: Biogen Inc
145.02 USD 1.34 (0.93%)
版块: 医疗保健 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日BIIB汇率已更改0.93%。当日，交易品种以低点143.48和高点146.13进行交易。
关注Biogen Inc动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
BIIB新闻
- 艾沙制药的阿尔茨海默病药物获FDA快速通道资格认定
- FDA授予卫材阿尔茨海默病药物快速通道资格
- C4 Therapeutics股价在Stephens上调评级后大涨
- Canaccord因估值和产品管线重申Biogen股票买入评级
- Biogen Inc. (BIIB) Presents at Morgan Stanley 23rd Annual Global Healthcare
- Biogen at Morgan Stanley Conference: Strategic Shift in Focus
- Pfizer: Still A Bargain Despite Kennedy's Anti-Vaccine Attacks (NYSE:PFE)
- H.C. Wainwright reiterates Buy rating on Biogen stock, citing strong lupus franchise
- Will AbbVie's Neuroscience Portfolio Continue to Aid Top-line Growth?
- IONS Hits 52-Week High on Tryngolza's Success in Lowering Triglyceride
- Eisai, Biogen begin FDA submission for Alzheimer’s autoinjector
- Singhal, Biogen head of development, sells $69k in BIIB stock
- U.S. stocks lower at close of trade; Dow Jones Industrial Average down 0.55%
- PepsiCo, United Therapeutics Lead Market Cap Stock Movers on Tuesday
- Eli Lilly's New Drugs Beyond Mounjaro and Zepbound Boost Sales
- Stock Market Today: Dow Loses 249 Points; Nvidia Extends A Streak As Palantir Does This (Live Coverage)
- Stock Market Today: Dow Plummets 500 Points; This Biotech Soars 33%, A Gold Name Breaks Out (Live Coverage)
- Biogen Secures FDA Nod for Subcutaneous Maintenance Dosing of Leqembi
- FDA Approves Biogen, Eisai's Highly Anticipated Alzheimer's Treatment
- FDA Tightens Safety Guidelines For Biogen Leqembi Alzheimer's Therapy - Biogen (NASDAQ:BIIB)
日范围
143.48 146.13
年范围
110.03 195.01
- 前一天收盘价
- 143.68
- 开盘价
- 143.48
- 卖价
- 145.02
- 买价
- 145.32
- 最低价
- 143.48
- 最高价
- 146.13
- 交易量
- 723
- 日变化
- 0.93%
- 月变化
- 8.59%
- 6个月变化
- 5.85%
- 年变化
- -25.34%
17 九月, 星期三
12:30
USD
- 实际值
- 1.307 M
- 预测值
- 1.322 M
- 前值
- 1.429 M
12:30
USD
- 实际值
- 1.312 M
- 预测值
- 1.394 M
- 前值
- 1.362 M
12:30
USD
- 实际值
- -8.5%
- 预测值
- -6.4%
- 前值
- 3.4%
14:30
USD
- 实际值
- -9.285 M
- 预测值
- -1.708 M
- 前值
- 3.939 M
14:30
USD
- 实际值
- -0.296 M
- 预测值
- 0.154 M
- 前值
- -0.365 M
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 4.50%
18:30
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值