Valute / BIIB
BIIB: Biogen Inc
142.50 USD 1.31 (0.91%)
Settore: Salute Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio BIIB ha avuto una variazione del -0.91% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 141.62 e ad un massimo di 144.43.
Segui le dinamiche di Biogen Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Intervallo Giornaliero
141.62 144.43
Intervallo Annuale
110.03 195.01
- Chiusura Precedente
- 143.81
- Apertura
- 143.96
- Bid
- 142.50
- Ask
- 142.80
- Minimo
- 141.62
- Massimo
- 144.43
- Volume
- 4.278 K
- Variazione giornaliera
- -0.91%
- Variazione Mensile
- 6.70%
- Variazione Semestrale
- 4.01%
- Variazione Annuale
- -26.64%
20 settembre, sabato