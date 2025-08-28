Валюты / BIIB
- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
BIIB: Biogen Inc
143.68 USD 0.36 (0.25%)
Сектор: Здравоохранение Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс BIIB за сегодня изменился на 0.25%. При этом минимальная цена на торгах достигала 143.02, а максимальная — 147.23.
Следите за динамикой Biogen Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости BIIB
- FDA предоставило ускоренный статус препарату Eisai для лечения болезни Альцгеймера
- Factbox-Global drugmakers rush to boost US presence as tariff threat looms
- Акции C4 Therapeutics растут после повышения рейтинга от Stephens
- C4 Therapeutics stock surges after Stephens upgrade signals upside
- Canaccord подтверждает рейтинг "Покупать" для акций Biogen на основе оценки и перспективного портфеля
- Biogen stock rating reiterated at Buy by Canaccord on valuation and pipeline
- Biogen Inc. (BIIB) Presents at Morgan Stanley 23rd Annual Global Healthcare
- Biogen at Morgan Stanley Conference: Strategic Shift in Focus
- Pfizer: Still A Bargain Despite Kennedy's Anti-Vaccine Attacks (NYSE:PFE)
- H.C. Wainwright reiterates Buy rating on Biogen stock, citing strong lupus franchise
- Will AbbVie's Neuroscience Portfolio Continue to Aid Top-line Growth?
- Factbox-Global drugmakers rush to boost US presence as tariff threat looms
- IONS Hits 52-Week High on Tryngolza's Success in Lowering Triglyceride
- Eisai, Biogen begin FDA submission for Alzheimer’s autoinjector
- Singhal, Biogen head of development, sells $69k in BIIB stock
- U.S. stocks lower at close of trade; Dow Jones Industrial Average down 0.55%
- PepsiCo, United Therapeutics Lead Market Cap Stock Movers on Tuesday
- Eli Lilly's New Drugs Beyond Mounjaro and Zepbound Boost Sales
- Stock Market Today: Dow Loses 249 Points; Nvidia Extends A Streak As Palantir Does This (Live Coverage)
- Stock Market Today: Dow Plummets 500 Points; This Biotech Soars 33%, A Gold Name Breaks Out (Live Coverage)
- Biogen Secures FDA Nod for Subcutaneous Maintenance Dosing of Leqembi
- FDA Approves Biogen, Eisai's Highly Anticipated Alzheimer's Treatment
- FDA Tightens Safety Guidelines For Biogen Leqembi Alzheimer's Therapy - Biogen (NASDAQ:BIIB)
- Prothena Reports Non-Competitive Brain Swelling Rates In Early Alzheimer's Study - Eli Lilly (NYSE:LLY), Biogen (NASDAQ:BIIB)
Дневной диапазон
143.02 147.23
Годовой диапазон
110.03 195.01
- Предыдущее закрытие
- 143.32
- Open
- 144.00
- Bid
- 143.68
- Ask
- 143.98
- Low
- 143.02
- High
- 147.23
- Объем
- 4.119 K
- Дневное изменение
- 0.25%
- Месячное изменение
- 7.59%
- 6-месячное изменение
- 4.87%
- Годовое изменение
- -26.03%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.