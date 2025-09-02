Divisas / BIIB
BIIB: Biogen Inc
144.87 USD 1.19 (0.83%)
Sector: Atención Sanitaria Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de BIIB de hoy ha cambiado un 0.83%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 143.39, mientras que el máximo ha alcanzado 146.68.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Biogen Inc. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
BIIB News
- CE aprueba ZURZUVAE de Biogen como primer tratamiento oral para depresión posparto
- FDA otorga designación de vía rápida al fármaco para Alzheimer de Eisai
- Factbox-Global drugmakers rush to boost US presence as tariff threat looms
- Acciones de C4 Therapeutics suben tras mejora de Stephens que señala potencial
- Canaccord reitera calificación de Compra para acciones de Biogen por valuación y cartera
- Biogen Inc. (BIIB) Presents at Morgan Stanley 23rd Annual Global Healthcare
- Biogen at Morgan Stanley Conference: Strategic Shift in Focus
- Pfizer: Still A Bargain Despite Kennedy's Anti-Vaccine Attacks (NYSE:PFE)
- H.C. Wainwright reiterates Buy rating on Biogen stock, citing strong lupus franchise
- Will AbbVie's Neuroscience Portfolio Continue to Aid Top-line Growth?
- IONS Hits 52-Week High on Tryngolza's Success in Lowering Triglyceride
- Eisai, Biogen begin FDA submission for Alzheimer’s autoinjector
- Singhal, Biogen head of development, sells $69k in BIIB stock
- U.S. stocks lower at close of trade; Dow Jones Industrial Average down 0.55%
- PepsiCo, United Therapeutics Lead Market Cap Stock Movers on Tuesday
- Eli Lilly's New Drugs Beyond Mounjaro and Zepbound Boost Sales
- Stock Market Today: Dow Loses 249 Points; Nvidia Extends A Streak As Palantir Does This (Live Coverage)
Rango diario
143.39 146.68
Rango anual
110.03 195.01
- Cierres anteriores
- 143.68
- Open
- 143.48
- Bid
- 144.87
- Ask
- 145.17
- Low
- 143.39
- High
- 146.68
- Volumen
- 3.503 K
- Cambio diario
- 0.83%
- Cambio mensual
- 8.48%
- Cambio a 6 meses
- 5.74%
- Cambio anual
- -25.42%
