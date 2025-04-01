Moedas / BIAF
BIAF: bioAffinity Technologies Inc
0.17 USD 0.01 (5.56%)
Setor: Cuidados de saúde Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do BIAF para hoje mudou para -5.56%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 0.13 e o mais alto foi 0.19.
Veja a dinâmica do par de moedas bioAffinity Technologies Inc. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
BIAF Notícias
- bioAffinity Technologies implementará grupamento de ações na proporção de 1 para 30
- bioAffinity Technologies to implement 1-for-30 reverse stock split
- Why Check-Cap Shares Are Trading Higher By 183%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Akso Health (NASDAQ:AHG), AtlasClear Holdings (AMEX:ATCH)
- bioAffinity Technologies amends warrant terms, reduces shares issuable under May 2025 warrants
- BIAF Stock Down Following Q2 Earnings Despite CyPath Lung Growth
- bioAffinity Technologies appoints two new directors to board
- bioAffinity Technologies earnings missed by $0.07, revenue topped estimates
- bioAffinity Technologies raises $1.2 million in private placement
- bioAffinity Technologies secures Canadian patent for lung cancer test
- bioAffinity Technologies receives Chinese patent for cancer therapy
- Why RH Shares Are Trading Higher By Around 18%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - bioAffinity Technologies (NASDAQ:BIAF), Adobe (NASDAQ:ADBE)
- bioAffinity Technologies President and CEO Maria Zannes Appointed to American Lung Association in Texas’ Leadership Board
- bioAffinity Technologies Works With Cardinal Health™ OptiFreight ® Logistics to Help Meet Demand for CyPath ® Lung
- bioAffinity Technologies names new chief medical officer
- bioAffinity Technologies earnings beat by $0.01, revenue fell short of estimates
- Crude Oil Rises Sharply; US Trade Deficit Widens In March - bioAffinity Technologies (NASDAQ:BIAF), Diversified Healthcare (NASDAQ:DHC)
- Why Penguin Solutions Shares Are Trading Higher; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - American Rebel Holdings (NASDAQ:AREB), Aptevo Therapeutics (NASDAQ:APVO)
- Nasdaq Surges 1%; US Construction Spending Rises In February - bioAffinity Technologies (NASDAQ:BIAF), Aptose Biosciences (NASDAQ:APTO)
- Dow Dips Over 400 Points; ISM Manufacturing PMI Falls In March - bioAffinity Technologies (NASDAQ:BIAF), Aptose Biosciences (NASDAQ:APTO)
- What's Going On With BioAffinity Shares Tuesday? - bioAffinity Technologies (NASDAQ:BIAF)
- Why PVH Shares Are Trading Higher By Around 15%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - bioAffinity Technologies (NASDAQ:BIAF), Cambium Networks (NASDAQ:CMBM)
- US Stocks Likely To Open Mixed After Disappointing Q1 Performance: 'April Does Better After A Weak Q1,' Says Expert - Allarity Therapeutics (NASDAQ:ALLR)
Faixa diária
0.13 0.19
Faixa anual
0.13 2.24
- Fechamento anterior
- 0.18
- Open
- 0.18
- Bid
- 0.17
- Ask
- 0.47
- Low
- 0.13
- High
- 0.19
- Volume
- 3.256 K
- Mudança diária
- -5.56%
- Mudança mensal
- -29.17%
- Mudança de 6 meses
- -75.36%
- Mudança anual
- -91.90%
18 setembro, quinta-feira
12:30
USD
- Atu.
- 23.2
- Projeç.
- 3.7
- Prév.
- -0.3
12:30
USD
- Atu.
- 5.6
- Projeç.
- 7.6
- Prév.
- 5.9
12:30
USD
- Atu.
- 231 mil
- Projeç.
- 282 mil
- Prév.
- 264 mil
12:30
USD
- Atu.
- 1.920 milh
- Projeç.
- 1.935 milh
- Prév.
- 1.927 milh
14:00
USD
- Atu.
- -0.5%
- Projeç.
- -0.2%
- Prév.
- -0.1%
17:00
USD
- Atu.
- 1.734%
- Projeç.
- Prév.
- 1.985%
20:00
USD
- Atu.
- $49.2 bilh
- Projeç.
- $123.1 bilh
- Prév.
- $151.0 bilh