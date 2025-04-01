Divisas / BIAF
BIAF: bioAffinity Technologies Inc
0.18 USD 0.08 (30.77%)
Sector: Atención Sanitaria Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de BIAF de hoy ha cambiado un -30.77%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 0.17, mientras que el máximo ha alcanzado 0.21.
Siga la dinámica de la pareja de divisas bioAffinity Technologies Inc. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
BIAF News
- bioAffinity Technologies implementará un split inverso de acciones 1 por 30
- bioAffinity Technologies implementará división inversa de acciones 1 por 30
- bioAffinity Technologies to implement 1-for-30 reverse stock split
- Why Check-Cap Shares Are Trading Higher By 183%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Akso Health (NASDAQ:AHG), AtlasClear Holdings (AMEX:ATCH)
- bioAffinity Technologies amends warrant terms, reduces shares issuable under May 2025 warrants
- BIAF Stock Down Following Q2 Earnings Despite CyPath Lung Growth
- bioAffinity Technologies appoints two new directors to board
- bioAffinity Technologies earnings missed by $0.07, revenue topped estimates
- bioAffinity Technologies raises $1.2 million in private placement
- bioAffinity Technologies secures Canadian patent for lung cancer test
- bioAffinity Technologies receives Chinese patent for cancer therapy
- Why RH Shares Are Trading Higher By Around 18%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - bioAffinity Technologies (NASDAQ:BIAF), Adobe (NASDAQ:ADBE)
- bioAffinity Technologies President and CEO Maria Zannes Appointed to American Lung Association in Texas’ Leadership Board
- bioAffinity Technologies Works With Cardinal Health™ OptiFreight ® Logistics to Help Meet Demand for CyPath ® Lung
- bioAffinity Technologies names new chief medical officer
- bioAffinity Technologies earnings beat by $0.01, revenue fell short of estimates
- Crude Oil Rises Sharply; US Trade Deficit Widens In March - bioAffinity Technologies (NASDAQ:BIAF), Diversified Healthcare (NASDAQ:DHC)
- Why Penguin Solutions Shares Are Trading Higher; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - American Rebel Holdings (NASDAQ:AREB), Aptevo Therapeutics (NASDAQ:APVO)
- Nasdaq Surges 1%; US Construction Spending Rises In February - bioAffinity Technologies (NASDAQ:BIAF), Aptose Biosciences (NASDAQ:APTO)
- Dow Dips Over 400 Points; ISM Manufacturing PMI Falls In March - bioAffinity Technologies (NASDAQ:BIAF), Aptose Biosciences (NASDAQ:APTO)
- What's Going On With BioAffinity Shares Tuesday? - bioAffinity Technologies (NASDAQ:BIAF)
- Why PVH Shares Are Trading Higher By Around 15%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - bioAffinity Technologies (NASDAQ:BIAF), Cambium Networks (NASDAQ:CMBM)
- US Stocks Likely To Open Mixed After Disappointing Q1 Performance: 'April Does Better After A Weak Q1,' Says Expert - Allarity Therapeutics (NASDAQ:ALLR)
Rango diario
0.17 0.21
Rango anual
0.17 2.24
- Cierres anteriores
- 0.26
- Open
- 0.20
- Bid
- 0.18
- Ask
- 0.48
- Low
- 0.17
- High
- 0.21
- Volumen
- 5.777 K
- Cambio diario
- -30.77%
- Cambio mensual
- -25.00%
- Cambio a 6 meses
- -73.91%
- Cambio anual
- -91.43%
