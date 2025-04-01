Валюты / BIAF
- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
BIAF: bioAffinity Technologies Inc
0.26 USD 0.09 (25.71%)
Сектор: Здравоохранение Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс BIAF за сегодня изменился на -25.71%. При этом минимальная цена на торгах достигала 0.25, а максимальная — 0.31.
Следите за динамикой bioAffinity Technologies Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости BIAF
- Why Check-Cap Shares Are Trading Higher By 183%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Akso Health (NASDAQ:AHG), AtlasClear Holdings (AMEX:ATCH)
- bioAffinity Technologies amends warrant terms, reduces shares issuable under May 2025 warrants
- BIAF Stock Down Following Q2 Earnings Despite CyPath Lung Growth
- bioAffinity Technologies appoints two new directors to board
- bioAffinity Technologies earnings missed by $0.07, revenue topped estimates
- bioAffinity Technologies raises $1.2 million in private placement
- bioAffinity Technologies secures Canadian patent for lung cancer test
- bioAffinity Technologies receives Chinese patent for cancer therapy
- Why RH Shares Are Trading Higher By Around 18%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - bioAffinity Technologies (NASDAQ:BIAF), Adobe (NASDAQ:ADBE)
- bioAffinity Technologies President and CEO Maria Zannes Appointed to American Lung Association in Texas’ Leadership Board
- bioAffinity Technologies Works With Cardinal Health™ OptiFreight ® Logistics to Help Meet Demand for CyPath ® Lung
- bioAffinity Technologies names new chief medical officer
- bioAffinity Technologies earnings beat by $0.01, revenue fell short of estimates
- Crude Oil Rises Sharply; US Trade Deficit Widens In March - bioAffinity Technologies (NASDAQ:BIAF), Diversified Healthcare (NASDAQ:DHC)
- Why Penguin Solutions Shares Are Trading Higher; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - American Rebel Holdings (NASDAQ:AREB), Aptevo Therapeutics (NASDAQ:APVO)
- Nasdaq Surges 1%; US Construction Spending Rises In February - bioAffinity Technologies (NASDAQ:BIAF), Aptose Biosciences (NASDAQ:APTO)
- Dow Dips Over 400 Points; ISM Manufacturing PMI Falls In March - bioAffinity Technologies (NASDAQ:BIAF), Aptose Biosciences (NASDAQ:APTO)
- What's Going On With BioAffinity Shares Tuesday? - bioAffinity Technologies (NASDAQ:BIAF)
- Why PVH Shares Are Trading Higher By Around 15%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - bioAffinity Technologies (NASDAQ:BIAF), Cambium Networks (NASDAQ:CMBM)
- Why PVH Shares Are Trading Higher By Around 15%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - bioAffinity Technologies (NASDAQ:BIAF), Cambium Networks (NASDAQ:CMBM)
- US Stocks Likely To Open Mixed After Disappointing Q1 Performance: 'April Does Better After A Weak Q1,' Says Expert - Allarity Therapeutics (NASDAQ:ALLR)
Дневной диапазон
0.25 0.31
Годовой диапазон
0.17 2.24
- Предыдущее закрытие
- 0.35
- Open
- 0.30
- Bid
- 0.26
- Ask
- 0.56
- Low
- 0.25
- High
- 0.31
- Объем
- 5.203 K
- Дневное изменение
- -25.71%
- Месячное изменение
- 8.33%
- 6-месячное изменение
- -62.32%
- Годовое изменение
- -87.62%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.