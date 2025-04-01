QuotazioniSezioni
BIAF
BIAF: bioAffinity Technologies Inc

4.98 USD 4.81 (2829.41%)
Settore: Salute Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio BIAF ha avuto una variazione del 2829.41% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 4.61 e ad un massimo di 5.23.

Segui le dinamiche di bioAffinity Technologies Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Intervallo Giornaliero
4.61 5.23
Intervallo Annuale
0.13 5.23
Chiusura Precedente
0.17
Apertura
4.72
Bid
4.98
Ask
5.28
Minimo
4.61
Massimo
5.23
Volume
458
Variazione giornaliera
2829.41%
Variazione Mensile
1975.00%
Variazione Semestrale
621.74%
Variazione Annuale
137.14%
21 settembre, domenica