BIAF: bioAffinity Technologies Inc
4.98 USD 4.81 (2829.41%)
Settore: Salute Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio BIAF ha avuto una variazione del 2829.41% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 4.61 e ad un massimo di 5.23.
Segui le dinamiche di bioAffinity Technologies Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Intervallo Giornaliero
4.61 5.23
Intervallo Annuale
0.13 5.23
- Chiusura Precedente
- 0.17
- Apertura
- 4.72
- Bid
- 4.98
- Ask
- 5.28
- Minimo
- 4.61
- Massimo
- 5.23
- Volume
- 458
- Variazione giornaliera
- 2829.41%
- Variazione Mensile
- 1975.00%
- Variazione Semestrale
- 621.74%
- Variazione Annuale
- 137.14%
21 settembre, domenica