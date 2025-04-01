FiyatlarBölümler
Dövizler / BIAF
Geri dön - Hisse senetleri

BIAF: bioAffinity Technologies Inc

4.98 USD 4.81 (2829.41%)
Sektör: Sağlık hizmetleri Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

BIAF fiyatı bugün 2829.41% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 4.61 ve Yüksek fiyatı olarak 5.23 aralığında işlem gördü.

bioAffinity Technologies Inc hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Tam ekran grafik
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

BIAF haberleri

Günlük aralık
4.61 5.23
Yıllık aralık
0.13 5.23
Önceki kapanış
0.17
Açılış
4.72
Satış
4.98
Alış
5.28
Düşük
4.61
Yüksek
5.23
Hacim
458
Günlük değişim
2829.41%
Aylık değişim
1975.00%
6 aylık değişim
621.74%
Yıllık değişim
137.14%
21 Eylül, Pazar