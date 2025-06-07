Moedas / BANC
BANC: Banc of California Inc
16.77 USD 0.31 (1.88%)
Setor: Finanças Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do BANC para hoje mudou para 1.88%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 16.52 e o mais alto foi 16.99.
Veja a dinâmica do par de moedas Banc of California Inc. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
BANC Notícias
Faixa diária
16.52 16.99
Faixa anual
11.52 18.08
- Fechamento anterior
- 16.46
- Open
- 16.59
- Bid
- 16.77
- Ask
- 17.07
- Low
- 16.52
- High
- 16.99
- Volume
- 971
- Mudança diária
- 1.88%
- Mudança mensal
- 0.30%
- Mudança de 6 meses
- 19.36%
- Mudança anual
- 14.47%
18 setembro, quinta-feira
12:30
USD
- Atu.
- 23.2
- Projeç.
- 3.7
- Prév.
- -0.3
12:30
USD
- Atu.
- 5.6
- Projeç.
- 7.6
- Prév.
- 5.9
12:30
USD
- Atu.
- 231 mil
- Projeç.
- 282 mil
- Prév.
- 264 mil
12:30
USD
- Atu.
- 1.920 milh
- Projeç.
- 1.935 milh
- Prév.
- 1.927 milh
14:00
USD
- Atu.
- -0.5%
- Projeç.
- -0.2%
- Prév.
- -0.1%
17:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- 1.985%
20:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- $123.1 bilh
- Prév.
- $150.8 bilh