BANC: Banc of California Inc
16.46 USD 0.04 (0.24%)
Sector: Finanzas Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de BANC de hoy ha cambiado un 0.24%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 16.38, mientras que el máximo ha alcanzado 16.91.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Banc of California Inc. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
BANC News
- Warburg reduce su participación en Banc of California mientras KBW mantiene calificación de Mejor Rendimiento
- Warburg Pincus vende acciones de Banc of California (BANC) por 92,5 millones de dólares
- Warburg Pincus vende acciones de Banc of California (BANC) por valor de 92,5 millones de dólares
- Banc of California, Inc. (BANC) Presents at Barclays 23rd Annual Global Financial
- Banc Of California: The Preferred Stock Appears Attractive (NYSE:BANC)
- Regional Management Corp. enters new $355 million credit facility, amends warehouse agreements
- Earnings call transcript: Banc of California Q2 2025 reports EPS beat, stock dips
- Banc of California declares quarterly dividend of $0.10 per share
- Banc of California Earns $48 Million
- Banc of California (BANC) Q2 2025 Earnings Call
- Banc of California, Inc. (BANC) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Banc of California, Inc. 2025 Q2 - Results - Earnings Call Presentation (NYSE:BANC)
- Banc of California Q2 2025 slides: Adjusted EPS surges 158% YoY amid strategic shifts
- Banc of California (BANC) Q2 Earnings Surpass Estimates
- Banc of California earnings beat by $0.05, revenue fell short of estimates
- First Financial Bankshares (FFIN) Q2 Earnings and Revenues Top Estimates
- Analysts Estimate FinWise Bancorp (FINW) to Report a Decline in Earnings: What to Look Out for
- Banc of California Stock: Time For A Downgrade (NYSE:BANC)
- Banc of California (BANC) Earnings Expected to Grow: Should You Buy?
- U.S. Bank Stocks Underperform Broader Markets In June
- Banc of California director Richard Lashley sells $1.06 million in stock
Rango diario
16.38 16.91
Rango anual
11.52 18.08
- Cierres anteriores
- 16.42
- Open
- 16.47
- Bid
- 16.46
- Ask
- 16.76
- Low
- 16.38
- High
- 16.91
- Volumen
- 5.261 K
- Cambio diario
- 0.24%
- Cambio mensual
- -1.56%
- Cambio a 6 meses
- 17.15%
- Cambio anual
- 12.35%
