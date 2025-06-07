QuotazioniSezioni
BANC: Banc of California Inc

16.88 USD 0.17 (1.00%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio BANC ha avuto una variazione del -1.00% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 16.82 e ad un massimo di 17.04.

Segui le dinamiche di Banc of California Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Intervallo Giornaliero
16.82 17.04
Intervallo Annuale
11.52 18.08
Chiusura Precedente
17.05
Apertura
17.02
Bid
16.88
Ask
17.18
Minimo
16.82
Massimo
17.04
Volume
2.742 K
Variazione giornaliera
-1.00%
Variazione Mensile
0.96%
Variazione Semestrale
20.14%
Variazione Annuale
15.22%
20 settembre, sabato