BANC: Banc of California Inc
16.88 USD 0.17 (1.00%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio BANC ha avuto una variazione del -1.00% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 16.82 e ad un massimo di 17.04.
Segui le dinamiche di Banc of California Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Intervallo Giornaliero
16.82 17.04
Intervallo Annuale
11.52 18.08
- Chiusura Precedente
- 17.05
- Apertura
- 17.02
- Bid
- 16.88
- Ask
- 17.18
- Minimo
- 16.82
- Massimo
- 17.04
- Volume
- 2.742 K
- Variazione giornaliera
- -1.00%
- Variazione Mensile
- 0.96%
- Variazione Semestrale
- 20.14%
- Variazione Annuale
- 15.22%
20 settembre, sabato