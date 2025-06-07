통화 / BANC
BANC: Banc of California Inc
16.88 USD 0.17 (1.00%)
부문: 금융 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
BANC 환율이 오늘 -1.00%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 16.82이고 고가는 17.04이었습니다.
Banc of California Inc 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
BANC News
- Warburg reduces stake in Banc of California stock as KBW maintains Outperform rating
- Warburg Pincus sells Banc of California (BANC) shares for $92.5m
- Warburg Pincus sells Banc of California (BANC) stock worth $92.5m
- Banc of California, Inc. (BANC) Presents at Barclays 23rd Annual Global Financial
- Banc Of California: The Preferred Stock Appears Attractive (NYSE:BANC)
- Regional Management Corp. enters new $355 million credit facility, amends warehouse agreements
- Earnings call transcript: Banc of California Q2 2025 reports EPS beat, stock dips
- Banc of California declares quarterly dividend of $0.10 per share
- Banc of California Earns $48 Million
- Banc of California (BANC) Q2 2025 Earnings Call
- Banc of California, Inc. (BANC) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Banc of California, Inc. 2025 Q2 - Results - Earnings Call Presentation (NYSE:BANC)
- Banc of California Q2 2025 slides: Adjusted EPS surges 158% YoY amid strategic shifts
- Banc of California (BANC) Q2 Earnings Surpass Estimates
- Banc of California earnings beat by $0.05, revenue fell short of estimates
- First Financial Bankshares (FFIN) Q2 Earnings and Revenues Top Estimates
- Analysts Estimate FinWise Bancorp (FINW) to Report a Decline in Earnings: What to Look Out for
- Banc of California Stock: Time For A Downgrade (NYSE:BANC)
- Banc of California (BANC) Earnings Expected to Grow: Should You Buy?
- U.S. Bank Stocks Underperform Broader Markets In June
- Banc of California director Richard Lashley sells $1.06 million in stock
- Banc of California Q1 2025 slides: EPS doubles YoY, NIM expands as deposit costs decline
- Number Of U.S. Banks With Frequent Losses Increases In Q1 2025
- Banc of California chief risk officer Lindsay Olivia sells $149,380 in stock
일일 변동 비율
16.82 17.04
년간 변동
11.52 18.08
- 이전 종가
- 17.05
- 시가
- 17.02
- Bid
- 16.88
- Ask
- 17.18
- 저가
- 16.82
- 고가
- 17.04
- 볼륨
- 2.742 K
- 일일 변동
- -1.00%
- 월 변동
- 0.96%
- 6개월 변동
- 20.14%
- 년간 변동율
- 15.22%
