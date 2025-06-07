货币 / BANC
BANC: Banc of California Inc
16.60 USD 0.18 (1.10%)
版块: 金融 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日BANC汇率已更改1.10%。当日，交易品种以低点16.44和高点16.68进行交易。
关注Banc of California Inc动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
BANC新闻
日范围
16.44 16.68
年范围
11.52 18.08
- 前一天收盘价
- 16.42
- 开盘价
- 16.47
- 卖价
- 16.60
- 买价
- 16.90
- 最低价
- 16.44
- 最高价
- 16.68
- 交易量
- 1.050 K
- 日变化
- 1.10%
- 月变化
- -0.72%
- 6个月变化
- 18.15%
- 年变化
- 13.31%
