BANC: Banc of California Inc
17.05 USD 0.59 (3.58%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
BANCの今日の為替レートは、3.58%変化しました。日中、通貨は1あたり16.52の安値と17.06の高値で取引されました。
Banc of California Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
BANC News
- Warburg reduces stake in Banc of California stock as KBW maintains Outperform rating
- Warburg Pincus sells Banc of California (BANC) shares for $92.5m
- Warburg Pincus sells Banc of California (BANC) stock worth $92.5m
- Banc of California, Inc. (BANC) Presents at Barclays 23rd Annual Global Financial
- Banc Of California: The Preferred Stock Appears Attractive (NYSE:BANC)
- Regional Management Corp. enters new $355 million credit facility, amends warehouse agreements
- Earnings call transcript: Banc of California Q2 2025 reports EPS beat, stock dips
- Banc of California declares quarterly dividend of $0.10 per share
- Banc of California Earns $48 Million
- Banc of California (BANC) Q2 2025 Earnings Call
- Banc of California, Inc. (BANC) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Banc of California, Inc. 2025 Q2 - Results - Earnings Call Presentation (NYSE:BANC)
- Banc of California Q2 2025 slides: Adjusted EPS surges 158% YoY amid strategic shifts
- Banc of California (BANC) Q2 Earnings Surpass Estimates
- Banc of California earnings beat by $0.05, revenue fell short of estimates
- First Financial Bankshares (FFIN) Q2 Earnings and Revenues Top Estimates
- Analysts Estimate FinWise Bancorp (FINW) to Report a Decline in Earnings: What to Look Out for
- Banc of California Stock: Time For A Downgrade (NYSE:BANC)
- Banc of California (BANC) Earnings Expected to Grow: Should You Buy?
- U.S. Bank Stocks Underperform Broader Markets In June
- Banc of California director Richard Lashley sells $1.06 million in stock
- Banc of California Q1 2025 slides: EPS doubles YoY, NIM expands as deposit costs decline
- Number Of U.S. Banks With Frequent Losses Increases In Q1 2025
- Banc of California chief risk officer Lindsay Olivia sells $149,380 in stock
1日のレンジ
16.52 17.06
1年のレンジ
11.52 18.08
- 以前の終値
- 16.46
- 始値
- 16.59
- 買値
- 17.05
- 買値
- 17.35
- 安値
- 16.52
- 高値
- 17.06
- 出来高
- 3.633 K
- 1日の変化
- 3.58%
- 1ヶ月の変化
- 1.97%
- 6ヶ月の変化
- 21.35%
- 1年の変化
- 16.38%
