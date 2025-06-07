Валюты / BANC
BANC: Banc of California Inc
16.42 USD 0.15 (0.91%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс BANC за сегодня изменился на -0.91%. При этом минимальная цена на торгах достигала 16.12, а максимальная — 16.50.
Следите за динамикой Banc of California Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Дневной диапазон
16.12 16.50
Годовой диапазон
11.52 18.08
- Предыдущее закрытие
- 16.57
- Open
- 16.49
- Bid
- 16.42
- Ask
- 16.72
- Low
- 16.12
- High
- 16.50
- Объем
- 2.490 K
- Дневное изменение
- -0.91%
- Месячное изменение
- -1.79%
- 6-месячное изменение
- 16.87%
- Годовое изменение
- 12.08%
