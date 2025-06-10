Währungen / BANC
BANC: Banc of California Inc
17.05 USD 0.59 (3.58%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von BANC hat sich für heute um 3.58% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 16.52 bis zu einem Hoch von 17.06 gehandelt.
Verfolgen Sie die Banc of California Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
BANC News
- Warburg reduziert Beteiligung an Banc of California – KBW hält an Outperform-Rating fest
- Warburg Pincus trennt sich von BANC-Aktien im Wert von 92,5 Mio. US-Dollar
- Warburg Pincus veräußert Aktien der Banc of California im Wert von 92,5 Mio. US-Dollar
- Banc of California, Inc. (BANC) Presents at Barclays 23rd Annual Global Financial
- Banc Of California: The Preferred Stock Appears Attractive (NYSE:BANC)
- Regional Management Corp. enters new $355 million credit facility, amends warehouse agreements
- Earnings call transcript: Banc of California Q2 2025 reports EPS beat, stock dips
- Banc of California declares quarterly dividend of $0.10 per share
- Banc of California Earns $48 Million
- Banc of California (BANC) Q2 2025 Earnings Call
- Banc of California, Inc. (BANC) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Banc of California, Inc. 2025 Q2 - Results - Earnings Call Presentation (NYSE:BANC)
- Banc of California Q2 2025 slides: Adjusted EPS surges 158% YoY amid strategic shifts
- Banc of California (BANC) Q2 Earnings Surpass Estimates
- Banc of California earnings beat by $0.05, revenue fell short of estimates
- First Financial Bankshares (FFIN) Q2 Earnings and Revenues Top Estimates
- Analysts Estimate FinWise Bancorp (FINW) to Report a Decline in Earnings: What to Look Out for
- Banc of California Stock: Time For A Downgrade (NYSE:BANC)
- Banc of California (BANC) Earnings Expected to Grow: Should You Buy?
- U.S. Bank Stocks Underperform Broader Markets In June
- Banc of California director Richard Lashley sells $1.06 million in stock
Tagesspanne
16.52 17.06
Jahresspanne
11.52 18.08
- Vorheriger Schlusskurs
- 16.46
- Eröffnung
- 16.59
- Bid
- 17.05
- Ask
- 17.35
- Tief
- 16.52
- Hoch
- 17.06
- Volumen
- 3.633 K
- Tagesänderung
- 3.58%
- Monatsänderung
- 1.97%
- 6-Monatsänderung
- 21.35%
- Jahresänderung
- 16.38%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K