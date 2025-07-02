Moedas / AX
- Visão do mercado
- Ações
- Moedas
- Criptomoedas
- Metais
- Índices
- Mercadorias
AX: Axos Financial Inc
87.89 USD 0.24 (0.27%)
Setor: Finanças Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do AX para hoje mudou para 0.27%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 87.71 e o mais alto foi 88.57.
Veja a dinâmica do par de moedas Axos Financial Inc. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
AX Notícias
- Keefe, Bruyette & Woods mantém classificação Market Perform para ações da Axos Financial
- Keefe, Bruyette & Woods reiterates Market Perform rating on Axos Financial stock
- Axos Financial precifica US$ 200 milhões em notas subordinadas a 7%
- Axos Financial prices $200 million in subordinated notes at 7%
- Axos Financial stock hits all-time high at 93.23 USD
- Axos financial director Nick Mosich sells $450k in stock
- Axos Financial EVP Thiele sells $63k in stock
- Value Stocks Showed Some Life in August: Five to Consider
- Axos Financial (AX) Upgraded to Buy: Here's Why
- Is Main Street Capital (MAIN) Outperforming Other Finance Stocks This Year?
- Axos Financial stock hits all-time high at 89.66 USD
- Gator Capital Management Q2 2025 Investor Letter
- Axos Financial stock hits all-time high at 88.53 USD
- Axos (AX) Q4 EPS Jumps 6% on Loan Growth
- Needham raises Axos Financial stock price target to $102 on strong FY25
- Axos Financial earnings beat by $0.16, revenue topped estimates
- Earnings call transcript: Axos Financial beats Q4 2025 EPS expectations
- Axos Financial (AX) Q4 Earnings: Taking a Look at Key Metrics Versus Estimates
- Axos Financial (AX) Surpasses Q4 Earnings and Revenue Estimates
- Axos Financial Q4 FY25 slides: Loan growth accelerates, credit quality improves
- Are Finance Stocks Lagging Axos Financial (AX) This Year?
- Acadian Asset Management (AAMI) Earnings Expected to Grow: What to Know Ahead of Next Week's Release
- Analysts Estimate Axos Financial (AX) to Report a Decline in Earnings: What to Look Out for
- DA Davidson raises Axos Financial stock price target to $96 on growth outlook
Faixa diária
87.71 88.57
Faixa anual
54.46 93.84
- Fechamento anterior
- 87.65
- Open
- 87.71
- Bid
- 87.89
- Ask
- 88.19
- Low
- 87.71
- High
- 88.57
- Volume
- 5
- Mudança diária
- 0.27%
- Mudança mensal
- -2.58%
- Mudança de 6 meses
- 37.59%
- Mudança anual
- 41.10%
18 setembro, quinta-feira
12:30
USD
- Atu.
- 23.2
- Projeç.
- 3.7
- Prév.
- -0.3
12:30
USD
- Atu.
- 5.6
- Projeç.
- 7.6
- Prév.
- 5.9
12:30
USD
- Atu.
- 231 mil
- Projeç.
- 282 mil
- Prév.
- 264 mil
12:30
USD
- Atu.
- 1.920 milh
- Projeç.
- 1.935 milh
- Prév.
- 1.927 milh
14:00
USD
- Atu.
- -0.5%
- Projeç.
- -0.2%
- Prév.
- -0.1%
17:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- 1.985%
20:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- $123.1 bilh
- Prév.
- $150.8 bilh