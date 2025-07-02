Divisas / AX
- Panorámica
- Acciones
- Divisas
- Criptomonedas
- Metales
- Índices
- Mercancías
AX: Axos Financial Inc
87.65 USD 0.58 (0.66%)
Sector: Finanzas Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de AX de hoy ha cambiado un -0.66%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 87.34, mientras que el máximo ha alcanzado 90.35.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Axos Financial Inc. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
AX News
- Axos Financial fija el precio de 200 millones de dólares en notas subordinadas al 7%
- Axos Financial fija precio de notas subordinadas de $200 millones al 7%
- Axos Financial prices $200 million in subordinated notes at 7%
- Axos Financial stock hits all-time high at 93.23 USD
- Axos financial director Nick Mosich sells $450k in stock
- Axos Financial EVP Thiele sells $63k in stock
- Value Stocks Showed Some Life in August: Five to Consider
- Axos Financial (AX) Upgraded to Buy: Here's Why
- Is Main Street Capital (MAIN) Outperforming Other Finance Stocks This Year?
- Axos Financial stock hits all-time high at 89.66 USD
- Gator Capital Management Q2 2025 Investor Letter
- Axos Financial stock hits all-time high at 88.53 USD
- Axos (AX) Q4 EPS Jumps 6% on Loan Growth
- Needham raises Axos Financial stock price target to $102 on strong FY25
- Axos Financial earnings beat by $0.16, revenue topped estimates
- Earnings call transcript: Axos Financial beats Q4 2025 EPS expectations
- Axos Financial (AX) Q4 Earnings: Taking a Look at Key Metrics Versus Estimates
- Axos Financial (AX) Surpasses Q4 Earnings and Revenue Estimates
- Axos Financial Q4 FY25 slides: Loan growth accelerates, credit quality improves
- Are Finance Stocks Lagging Axos Financial (AX) This Year?
- Acadian Asset Management (AAMI) Earnings Expected to Grow: What to Know Ahead of Next Week's Release
- Analysts Estimate Axos Financial (AX) to Report a Decline in Earnings: What to Look Out for
- DA Davidson raises Axos Financial stock price target to $96 on growth outlook
- Meta To Rally Around 3%? Here Are 10 Top Analyst Forecasts For Wednesday - Axos Financial (NYSE:AX), Chipotle Mexican Grill (NYSE:CMG)
Rango diario
87.34 90.35
Rango anual
54.46 93.84
- Cierres anteriores
- 88.23
- Open
- 88.61
- Bid
- 87.65
- Ask
- 87.95
- Low
- 87.34
- High
- 90.35
- Volumen
- 656
- Cambio diario
- -0.66%
- Cambio mensual
- -2.85%
- Cambio a 6 meses
- 37.21%
- Cambio anual
- 40.71%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 3.7
- Prev.
- -0.3
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 7.6
- Prev.
- 5.9
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 282 K
- Prev.
- 263 K
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 1.935 M
- Prev.
- 1.939 M
14:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- -0.2%
- Prev.
- -0.1%
17:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- 1.985%
20:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- $123.1 B
- Prev.
- $150.8 B