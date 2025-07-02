CotizacionesSecciones
AX: Axos Financial Inc

87.65 USD 0.58 (0.66%)
Sector: Finanzas Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar

El tipo de cambio de AX de hoy ha cambiado un -0.66%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 87.34, mientras que el máximo ha alcanzado 90.35.

Siga la dinámica de la pareja de divisas Axos Financial Inc. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.

Rango diario
87.34 90.35
Rango anual
54.46 93.84
Cierres anteriores
88.23
Open
88.61
Bid
87.65
Ask
87.95
Low
87.34
High
90.35
Volumen
656
Cambio diario
-0.66%
Cambio mensual
-2.85%
Cambio a 6 meses
37.21%
Cambio anual
40.71%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
Índice Manufacturero de la Fed de Philadelphia
Act.
Pronós.
3.7
Prev.
-0.3
12:30
USD
Índice de Ocupación Laboral de la Fed de Philadelphia
Act.
Pronós.
7.6
Prev.
5.9
12:30
USD
Peticiones Iniciales del Subsidio de Desempleo
Act.
Pronós.
282 K
Prev.
263 K
12:30
USD
Peticiones Continuas del Subsidio de Desempleo
Act.
Pronós.
1.935 M
Prev.
1.939 M
14:00
USD
Índice de Liderazgo Económico de la CB
Act.
Pronós.
-0.2%
Prev.
-0.1%
17:00
USD
Subasta de TIPS a 10 Años
Act.
Pronós.
Prev.
1.985%
20:00
USD
Transacciones Netas a Largo Plazo TIC
Act.
Pronós.
$​123.1 B
Prev.
$​150.8 B