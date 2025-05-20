КотировкиРазделы
AX: Axos Financial Inc

88.23 USD 2.00 (2.22%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс AX за сегодня изменился на -2.22%. При этом минимальная цена на торгах достигала 87.68, а максимальная — 90.07.

Дневной диапазон
87.68 90.07
Годовой диапазон
54.46 93.84
Предыдущее закрытие
90.23
Open
89.68
Bid
88.23
Ask
88.53
Low
87.68
High
90.07
Объем
439
Дневное изменение
-2.22%
Месячное изменение
-2.21%
6-месячное изменение
38.12%
Годовое изменение
41.64%
17 сентября, среда
12:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
Прог.
1.322 млн
Пред.
1.428 млн
12:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
Прог.
1.394 млн
Пред.
1.354 млн
12:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
Прог.
-6.4%
Пред.
5.2%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
-1.708 млн
Пред.
3.939 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
0.154 млн
Пред.
-0.365 млн
18:00
USD
Заявление FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Публикация экономических прогнозов FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Решение ФРС по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
4.50%
18:30
USD
Пресс-конференция FOMC
Акт.
Прог.
Пред.