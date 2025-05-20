Валюты / AX
- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
AX: Axos Financial Inc
88.23 USD 2.00 (2.22%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс AX за сегодня изменился на -2.22%. При этом минимальная цена на торгах достигала 87.68, а максимальная — 90.07.
Следите за динамикой Axos Financial Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости AX
- Axos Financial stock hits all-time high at 93.23 USD
- Axos financial director Nick Mosich sells $450k in stock
- Axos Financial EVP Thiele sells $63k in stock
- Value Stocks Showed Some Life in August: Five to Consider
- Axos Financial (AX) Upgraded to Buy: Here's Why
- Is Main Street Capital (MAIN) Outperforming Other Finance Stocks This Year?
- Axos Financial stock hits all-time high at 89.66 USD
- Gator Capital Management Q2 2025 Investor Letter
- Axos Financial stock hits all-time high at 88.53 USD
- Axos (AX) Q4 EPS Jumps 6% on Loan Growth
- Needham raises Axos Financial stock price target to $102 on strong FY25
- Axos Financial earnings beat by $0.16, revenue topped estimates
- Earnings call transcript: Axos Financial beats Q4 2025 EPS expectations
- Axos Financial (AX) Q4 Earnings: Taking a Look at Key Metrics Versus Estimates
- Axos Financial (AX) Surpasses Q4 Earnings and Revenue Estimates
- Axos Financial Q4 FY25 slides: Loan growth accelerates, credit quality improves
- Are Finance Stocks Lagging Axos Financial (AX) This Year?
- Acadian Asset Management (AAMI) Earnings Expected to Grow: What to Know Ahead of Next Week's Release
- Analysts Estimate Axos Financial (AX) to Report a Decline in Earnings: What to Look Out for
- DA Davidson raises Axos Financial stock price target to $96 on growth outlook
- Meta To Rally Around 3%? Here Are 10 Top Analyst Forecasts For Wednesday - Axos Financial (NYSE:AX), Chipotle Mexican Grill (NYSE:CMG)
- Needham raises Axos Financial stock price target on California tax benefit
- Axos Clearing to Power Alden Investment Group’s Strategic Growth and Innovation
- Jefferies sets $90 price target on Axos Financial stock
Дневной диапазон
87.68 90.07
Годовой диапазон
54.46 93.84
- Предыдущее закрытие
- 90.23
- Open
- 89.68
- Bid
- 88.23
- Ask
- 88.53
- Low
- 87.68
- High
- 90.07
- Объем
- 439
- Дневное изменение
- -2.22%
- Месячное изменение
- -2.21%
- 6-месячное изменение
- 38.12%
- Годовое изменение
- 41.64%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.