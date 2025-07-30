QuotazioniSezioni
AX: Axos Financial Inc

87.87 USD 0.62 (0.70%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio AX ha avuto una variazione del -0.70% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 87.45 e ad un massimo di 87.87.

Segui le dinamiche di Axos Financial Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

AX News

Intervallo Giornaliero
87.45 87.87
Intervallo Annuale
54.46 93.84
Chiusura Precedente
88.49
Apertura
87.66
Bid
87.87
Ask
88.17
Minimo
87.45
Massimo
87.87
Volume
51
Variazione giornaliera
-0.70%
Variazione Mensile
-2.60%
Variazione Semestrale
37.55%
Variazione Annuale
41.07%
22 settembre, lunedì
13:45
USD
Discorso di Williams, Membro del FOMC
Agire
Fcst
Prev