Valute / AX
- Panoramica
- Azioni
- Valute
- Criptovalute
- Metalli
- Indici
- Commodities
AX: Axos Financial Inc
87.87 USD 0.62 (0.70%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio AX ha avuto una variazione del -0.70% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 87.45 e ad un massimo di 87.87.
Segui le dinamiche di Axos Financial Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
AX News
- Axos Bank acquisisce la società di leasing Verdant per 43,5 milioni di dollari
- Axos Bank acquires equipment leasing firm Verdant for $43.5 million
- Axos Financial completa un’offerta di obbligazioni subordinate da 200 milioni di dollari
- Axos Financial completes $200 million subordinated notes offering
- Keefe, Bruyette & Woods conferma il rating Market Perform per le azioni Axos Financial
- Keefe, Bruyette & Woods reiterates Market Perform rating on Axos Financial stock
- Axos Financial colloca 200 milioni di dollari in obbligazioni subordinate al 7%
- Axos Financial prices $200 million in subordinated notes at 7%
- Axos Financial stock hits all-time high at 93.23 USD
- Axos financial director Nick Mosich sells $450k in stock
- Axos Financial EVP Thiele sells $63k in stock
- Value Stocks Showed Some Life in August: Five to Consider
- Axos Financial (AX) Upgraded to Buy: Here's Why
- Is Main Street Capital (MAIN) Outperforming Other Finance Stocks This Year?
- Axos Financial stock hits all-time high at 89.66 USD
- Gator Capital Management Q2 2025 Investor Letter
- Axos Financial stock hits all-time high at 88.53 USD
- Axos (AX) Q4 EPS Jumps 6% on Loan Growth
- Needham raises Axos Financial stock price target to $102 on strong FY25
- Axos Financial earnings beat by $0.16, revenue topped estimates
- Earnings call transcript: Axos Financial beats Q4 2025 EPS expectations
- Axos Financial (AX) Q4 Earnings: Taking a Look at Key Metrics Versus Estimates
- Axos Financial (AX) Surpasses Q4 Earnings and Revenue Estimates
- Axos Financial Q4 FY25 slides: Loan growth accelerates, credit quality improves
Intervallo Giornaliero
87.45 87.87
Intervallo Annuale
54.46 93.84
- Chiusura Precedente
- 88.49
- Apertura
- 87.66
- Bid
- 87.87
- Ask
- 88.17
- Minimo
- 87.45
- Massimo
- 87.87
- Volume
- 51
- Variazione giornaliera
- -0.70%
- Variazione Mensile
- -2.60%
- Variazione Semestrale
- 37.55%
- Variazione Annuale
- 41.07%