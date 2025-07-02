Währungen / AX
AX: Axos Financial Inc
90.97 USD 3.32 (3.79%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von AX hat sich für heute um 3.79% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 87.71 bis zu einem Hoch von 91.31 gehandelt.
Verfolgen Sie die Axos Financial Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Tagesspanne
87.71 91.31
Jahresspanne
54.46 93.84
- Vorheriger Schlusskurs
- 87.65
- Eröffnung
- 87.71
- Bid
- 90.97
- Ask
- 91.27
- Tief
- 87.71
- Hoch
- 91.31
- Volumen
- 578
- Tagesänderung
- 3.79%
- Monatsänderung
- 0.83%
- 6-Monatsänderung
- 42.41%
- Jahresänderung
- 46.04%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K