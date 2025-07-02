KurseKategorien
AX: Axos Financial Inc

90.97 USD 3.32 (3.79%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von AX hat sich für heute um 3.79% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 87.71 bis zu einem Hoch von 91.31 gehandelt.

Verfolgen Sie die Axos Financial Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Tagesspanne
87.71 91.31
Jahresspanne
54.46 93.84
Vorheriger Schlusskurs
87.65
Eröffnung
87.71
Bid
90.97
Ask
91.27
Tief
87.71
Hoch
91.31
Volumen
578
Tagesänderung
3.79%
Monatsänderung
0.83%
6-Monatsänderung
42.41%
Jahresänderung
46.04%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K