AX: Axos Financial Inc

90.97 USD 3.32 (3.79%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

AXの今日の為替レートは、3.79%変化しました。日中、通貨は1あたり87.71の安値と91.31の高値で取引されました。

Axos Financial Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

AX News

1日のレンジ
87.71 91.31
1年のレンジ
54.46 93.84
以前の終値
87.65
始値
87.71
買値
90.97
買値
91.27
安値
87.71
高値
91.31
出来高
578
1日の変化
3.79%
1ヶ月の変化
0.83%
6ヶ月の変化
42.41%
1年の変化
46.04%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置（リグ）稼働数
実際
期待
416
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置(リグ)稼働数
実際
期待
539
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
261.7 K
19:30
USD
CFTC原油投機筋ポジション
実際
期待
81.8 K
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100投機筋ポジション
実際
期待
25.5 K