AX: Axos Financial Inc
90.97 USD 3.32 (3.79%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
AXの今日の為替レートは、3.79%変化しました。日中、通貨は1あたり87.71の安値と91.31の高値で取引されました。
Axos Financial Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
AX News
- キーフ・ブライエット・ウッズ、アクソス・ファイナンシャル株に「マーケット・パフォーム」評価を維持
- Keefe, Bruyette & Woods reiterates Market Perform rating on Axos Financial stock
- アクソス・ファイナンシャル、7%の劣後債2億ドルを価格決定
- Axos Financial prices $200 million in subordinated notes at 7%
- Axos Financial stock hits all-time high at 93.23 USD
- Axos financial director Nick Mosich sells $450k in stock
- Axos Financial EVP Thiele sells $63k in stock
- Value Stocks Showed Some Life in August: Five to Consider
- Axos Financial (AX) Upgraded to Buy: Here's Why
- Is Main Street Capital (MAIN) Outperforming Other Finance Stocks This Year?
- Axos Financial stock hits all-time high at 89.66 USD
- Gator Capital Management Q2 2025 Investor Letter
- Axos Financial stock hits all-time high at 88.53 USD
- Axos (AX) Q4 EPS Jumps 6% on Loan Growth
- Needham raises Axos Financial stock price target to $102 on strong FY25
- Axos Financial earnings beat by $0.16, revenue topped estimates
- Earnings call transcript: Axos Financial beats Q4 2025 EPS expectations
- Axos Financial (AX) Q4 Earnings: Taking a Look at Key Metrics Versus Estimates
- Axos Financial (AX) Surpasses Q4 Earnings and Revenue Estimates
- Axos Financial Q4 FY25 slides: Loan growth accelerates, credit quality improves
- Are Finance Stocks Lagging Axos Financial (AX) This Year?
- Acadian Asset Management (AAMI) Earnings Expected to Grow: What to Know Ahead of Next Week's Release
- Analysts Estimate Axos Financial (AX) to Report a Decline in Earnings: What to Look Out for
- DA Davidson raises Axos Financial stock price target to $96 on growth outlook
1日のレンジ
87.71 91.31
1年のレンジ
54.46 93.84
- 以前の終値
- 87.65
- 始値
- 87.71
- 買値
- 90.97
- 買値
- 91.27
- 安値
- 87.71
- 高値
- 91.31
- 出来高
- 578
- 1日の変化
- 3.79%
- 1ヶ月の変化
- 0.83%
- 6ヶ月の変化
- 42.41%
- 1年の変化
- 46.04%
