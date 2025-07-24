Devises / AX
- Aperçu
- Actions
- Devises
- Crypto-monnaies
- Métaux
- Indices
- Matières premières
AX: Axos Financial Inc
88.49 USD 2.48 (2.73%)
Secteur: Financier Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de AX a changé de -2.73% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 88.49 et à un maximum de 90.96.
Suivez la dynamique Axos Financial Inc. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
AX Nouvelles
- Axos Financial finalise une émission d’obligations subordonnées de 200 millions $
- Axos Financial completes $200 million subordinated notes offering
- Keefe, Bruyette & Woods maintient sa note "Performance du Marché" pour l’action Axos Financial
- Keefe, Bruyette & Woods reiterates Market Perform rating on Axos Financial stock
- Axos Financial fixe le prix de ses obligations subordonnées à 7% pour 200 millions $
- Axos Financial prices $200 million in subordinated notes at 7%
- Axos Financial stock hits all-time high at 93.23 USD
- Axos financial director Nick Mosich sells $450k in stock
- Axos Financial EVP Thiele sells $63k in stock
- Value Stocks Showed Some Life in August: Five to Consider
- Axos Financial (AX) Upgraded to Buy: Here's Why
- Is Main Street Capital (MAIN) Outperforming Other Finance Stocks This Year?
- Axos Financial stock hits all-time high at 89.66 USD
- Gator Capital Management Q2 2025 Investor Letter
- Axos Financial stock hits all-time high at 88.53 USD
- Axos (AX) Q4 EPS Jumps 6% on Loan Growth
- Needham raises Axos Financial stock price target to $102 on strong FY25
- Axos Financial earnings beat by $0.16, revenue topped estimates
- Earnings call transcript: Axos Financial beats Q4 2025 EPS expectations
- Axos Financial (AX) Q4 Earnings: Taking a Look at Key Metrics Versus Estimates
- Axos Financial (AX) Surpasses Q4 Earnings and Revenue Estimates
- Axos Financial Q4 FY25 slides: Loan growth accelerates, credit quality improves
- Are Finance Stocks Lagging Axos Financial (AX) This Year?
- Acadian Asset Management (AAMI) Earnings Expected to Grow: What to Know Ahead of Next Week's Release
Range quotidien
88.49 90.96
Range Annuel
54.46 93.84
- Clôture Précédente
- 90.97
- Ouverture
- 90.82
- Bid
- 88.49
- Ask
- 88.79
- Plus Bas
- 88.49
- Plus Haut
- 90.96
- Volume
- 669
- Changement quotidien
- -2.73%
- Changement Mensuel
- -1.92%
- Changement à 6 Mois
- 38.53%
- Changement Annuel
- 42.06%
20 septembre, samedi