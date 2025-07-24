CotationsSections
AX: Axos Financial Inc

88.49 USD 2.48 (2.73%)
Secteur: Financier Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de AX a changé de -2.73% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 88.49 et à un maximum de 90.96.

Suivez la dynamique Axos Financial Inc. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

Range quotidien
88.49 90.96
Range Annuel
54.46 93.84
Clôture Précédente
90.97
Ouverture
90.82
Bid
88.49
Ask
88.79
Plus Bas
88.49
Plus Haut
90.96
Volume
669
Changement quotidien
-2.73%
Changement Mensuel
-1.92%
Changement à 6 Mois
38.53%
Changement Annuel
42.06%
20 septembre, samedi