AX: Axos Financial Inc

88.49 USD 2.48 (2.73%)
Sektör: Finansal Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

AX fiyatı bugün -2.73% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 88.49 ve Yüksek fiyatı olarak 90.96 aralığında işlem gördü.

Axos Financial Inc hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Günlük aralık
88.49 90.96
Yıllık aralık
54.46 93.84
Önceki kapanış
90.97
Açılış
90.82
Satış
88.49
Alış
88.79
Düşük
88.49
Yüksek
90.96
Hacim
669
Günlük değişim
-2.73%
Aylık değişim
-1.92%
6 aylık değişim
38.53%
Yıllık değişim
42.06%
21 Eylül, Pazar