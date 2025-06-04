Moedas / AMRK
- Visão do mercado
- Ações
- Moedas
- Criptomoedas
- Metais
- Índices
- Mercadorias
AMRK: A-Mark Precious Metals Inc
27.03 USD 0.49 (1.85%)
Setor: Finanças Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do AMRK para hoje mudou para 1.85%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 26.11 e o mais alto foi 27.03.
Veja a dinâmica do par de moedas A-Mark Precious Metals Inc. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
AMRK Notícias
- John Moorhead sells A-Mark Precious Metals (AMRK) shares for $70k
- 3 Stocks With Upgraded Broker Ratings for Superior Returns
- Diretor da A-Mark Precious Metals vende ações no valor de US$ 662 mil
- A-Mark Precious Metals director sells $662k in shares
- Are Investors Undervaluing AMark Precious Metals (AMRK) Right Now?
- A-Mark (AMRK) Upgraded to Strong Buy: Here's Why
- Best Momentum Stocks to Buy for September 12th
- Does A-Mark (AMRK) Have the Potential to Rally 61.94% as Wall Street Analysts Expect?
- New Strong Buy Stocks for September 12th
- Best Value Stocks to Buy for September 12th
- Best Income Stocks to Buy for September 12th
- A-Mark Precious Metals stock price target maintained at $29 by DA Davidson
- Amark Preci earnings missed by $0.02, revenue fell short of estimates
- A-Mark Precious Metals, Inc. (AMRK) Q4 2025 Earnings Call Transcript
- A-Mark Precious Metals Q4 Profit Soars
- A-Mark Precious Metals (AMRK) Q4 Earnings Top Estimates
- Oracle, Synopsys, GameStop to report earnings Tuesday
- American Outdoor Brands, Inc. (AOUT) Reports Q1 Loss, Misses Revenue Estimates
- A-Mark Precious Metals: Interest In The Stock And Products Has Waned (AMRK)
- GoPro (GPRO) Reports Q2 Loss, Beats Revenue Estimates
- Lifetime Brands (LCUT) Reports Q2 Loss, Misses Revenue Estimates
- A-Mark Precious Metals declares $0.20 quarterly dividend
- 12 Undercovered Stocks: Canadian Natural Resources, Armada Hoffler And More
- A-Mark Precious Metals CFO sells $103k in stock
Faixa diária
26.11 27.03
Faixa anual
19.39 45.39
- Fechamento anterior
- 26.54
- Open
- 26.62
- Bid
- 27.03
- Ask
- 27.33
- Low
- 26.11
- High
- 27.03
- Volume
- 393
- Mudança diária
- 1.85%
- Mudança mensal
- 16.26%
- Mudança de 6 meses
- 7.48%
- Mudança anual
- -38.50%
18 setembro, quinta-feira
12:30
USD
- Atu.
- 23.2
- Projeç.
- 3.7
- Prév.
- -0.3
12:30
USD
- Atu.
- 5.6
- Projeç.
- 7.6
- Prév.
- 5.9
12:30
USD
- Atu.
- 231 mil
- Projeç.
- 282 mil
- Prév.
- 264 mil
12:30
USD
- Atu.
- 1.920 milh
- Projeç.
- 1.935 milh
- Prév.
- 1.927 milh
14:00
USD
- Atu.
- -0.5%
- Projeç.
- -0.2%
- Prév.
- -0.1%
17:00
USD
- Atu.
- 1.734%
- Projeç.
- Prév.
- 1.985%
20:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- $123.1 bilh
- Prév.
- $150.8 bilh