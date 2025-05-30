КотировкиРазделы
AMRK
AMRK: A-Mark Precious Metals Inc

27.69 USD 0.59 (2.18%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс AMRK за сегодня изменился на 2.18%. При этом минимальная цена на торгах достигала 27.16, а максимальная — 28.00.

Следите за динамикой A-Mark Precious Metals Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Дневной диапазон
27.16 28.00
Годовой диапазон
19.39 45.39
Предыдущее закрытие
27.10
Open
27.36
Bid
27.69
Ask
27.99
Low
27.16
High
28.00
Объем
1.096 K
Дневное изменение
2.18%
Месячное изменение
19.10%
6-месячное изменение
10.10%
Годовое изменение
-37.00%
