Валюты / AMRK
AMRK: A-Mark Precious Metals Inc
27.69 USD 0.59 (2.18%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс AMRK за сегодня изменился на 2.18%. При этом минимальная цена на торгах достигала 27.16, а максимальная — 28.00.
Следите за динамикой A-Mark Precious Metals Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости AMRK
Дневной диапазон
27.16 28.00
Годовой диапазон
19.39 45.39
- Предыдущее закрытие
- 27.10
- Open
- 27.36
- Bid
- 27.69
- Ask
- 27.99
- Low
- 27.16
- High
- 28.00
- Объем
- 1.096 K
- Дневное изменение
- 2.18%
- Месячное изменение
- 19.10%
- 6-месячное изменение
- 10.10%
- Годовое изменение
- -37.00%
