AMRK
AMRK: A-Mark Precious Metals Inc
26.54 USD 1.15 (4.15%)
Sector: Finanzas Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de AMRK de hoy ha cambiado un -4.15%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 26.26, mientras que el máximo ha alcanzado 27.58.
Siga la dinámica de la pareja de divisas A-Mark Precious Metals Inc. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
Rango diario
26.26 27.58
Rango anual
19.39 45.39
- Cierres anteriores
- 27.69
- Open
- 27.50
- Bid
- 26.54
- Ask
- 26.84
- Low
- 26.26
- High
- 27.58
- Volumen
- 1.399 K
- Cambio diario
- -4.15%
- Cambio mensual
- 14.15%
- Cambio a 6 meses
- 5.53%
- Cambio anual
- -39.61%
